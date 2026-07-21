Портреты маленького человека в большой стране. В Краснодаре пройдет лекция о режиссере Владимире Меньшове

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Москва слезам не верит» © Скриншот видео с Rutube-канала «Водяные авантюры»
    Кадр из фильма «Москва слезам не верит» © Скриншот видео с Rutube-канала «Водяные авантюры»

В Краснодаре кинокритик расскажет о фильме «Любовь и голуби» и других работах российского кинорежиссера (16+)

Студия современного искусства «Любовь и голуби» анонсировала на 31 июля лекцию «Владимир Меньшов: «Любовь и Голуби» и другие портреты маленького человека в большой стране». Кинокритик Аркадий Григорян расскажет о творческом пути российского режиссера.

Спикер разберет приемы, характерные для работ Меньшова: сочетание драмы и комедии, умение создавать близкие зрителю истории.

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Владимир Меньшов — мастер классической, почти бытовой драмы. Подарил зрителям главные советские хиты: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

В кадре Меньшова нет сложных трюков или резкого монтажа. Операторская камера обычно спокойно наблюдает за жизнью, позволяя зрителю забыть о ее существовании. Персонажи Меньшова говорят со зрителем на одном языке, их проблемы узнаваемы. В своих работах мастер сочетает бытовую достоверность с мелодраматичностью.

Лекция состоится 31 июля в студии современного искусства «Любовь и голуби». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, 24 июля в Краснодаре пройдет лекция о режиссере Спайке Ли.

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