Портреты маленького человека в большой стране. В Краснодаре пройдет лекция о режиссере Владимире Меньшове

В Краснодаре кинокритик расскажет о фильме «Любовь и голуби» и других работах российского кинорежиссера (16+)

Студия современного искусства «Любовь и голуби» анонсировала на 31 июля лекцию «Владимир Меньшов: «Любовь и Голуби» и другие портреты маленького человека в большой стране». Кинокритик Аркадий Григорян расскажет о творческом пути российского режиссера.

Владимир Меньшов — мастер классической, почти бытовой драмы. Подарил зрителям главные советские хиты: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

В кадре Меньшова нет сложных трюков или резкого монтажа. Операторская камера обычно спокойно наблюдает за жизнью, позволяя зрителю забыть о ее существовании. Персонажи Меньшова говорят со зрителем на одном языке, их проблемы узнаваемы. В своих работах мастер сочетает бытовую достоверность с мелодраматичностью.

Лекция состоится 31 июля в студии современного искусства «Любовь и голуби». Подробности можно уточнить у организаторов.