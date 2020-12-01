Порт и зерновые терминалы в Новороссийске оштрафовали на 6,6 млн рублей за загрязнение Черного моря

Краснодарский край

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В конце ноября Росприроднадзор рассказал о взыскании с промышленных предприятий вреда, причиненному Черному морю

В 2020 году Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иски на ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Новороссийский зерновой терминал» и АО «Зерновой терминал «КСК» на общую сумму 6 млн 673 тыс. рублей. Ранее ведомство выявило, что эти организации загрязнили акваторию Морского порта Новороссийска отходами производства и потребления.

Во второй половине ноября Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора. Общая сумма исковых требований по взысканию вреда Черному морю с начала 2020 года превысила 10 млн 650 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора 27 ноября.

Как писали Юга.ру, в июне на Кубани возбудили административные дела по факту загрязнения Черного моря нефтепродуктами. А в конце октября активисты Гринпис исследовали берег Черного моря и выяснили, что 94% найденных отходов — это пластик.

Новороссийск Порты Черное море Экология

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