Кубань попала в «красную зону» свободы интернета по итогам 2020 года

Краснодарский край, Вся Россия

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Проект «Сетевые свободы» представил доклад, посвященный свободе интернета в России за 2020 год

«Сетевые свободы» — новый проект международной правозащитной группы «Агора». Как утверждают авторы доклада, за прошлый год они зафиксировали 275 тыс. 532 случая вмешательства в свободу интернета в России. Из них 272 тыс. 487 — связаны с ограничением доступа к сайтам и сервисам, а также запретом информации.

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Краснодарский край по итогам года попал в «красную зону» свободы интернета. Правозащитники зафиксировали в регионе 6 фактов уголовного преследования, 35 случаев административного давления и 31 факт интернет-цензуры.

Один из авторов доклада адвокат Станислав Селезнев заявил, что Кубань находится на 32 месте в рейтинге регионов, где власти пытаются контролировать интернет.

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«В 2019 году был 41 инцидент, а в 2020 — уже 78. Обращают на себя внимание очень активное применение закона о фейках, как в административном (13 дел), так и в уголовном порядке, а также закона о неуважении к власти (11 дел) с целью контроля общественной дискуссии в сети», — прокомментировал Селезнев.

Юга.ру писали о некоторых случаях, упомянутых в докладе. Так, кубанского пенсионера оштрафовали за пост про «вора» и «самозванца» Путина, экс-майору Дымовскому предъявили обвинение в экстремизме, а жительницу Армавира оштрафовали за фейковый пост о коронавирусе в инстаграме.

Доклад «Сетевых свобод» можно прочитать здесь. Также авторы проекта подготовили интерактивную карту инцидентов вмешательства в свободу интернета.

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Краснодарский край с 2015 года ни разу не покидал «красную зону». Так, например, за 2019 год правозащитники зафиксировали более 40 случаев ограничения цифровой свободы, в том числе четыре случая насилия и восемь случаев вмешательства в работу СМИ.

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