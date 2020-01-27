Майору Дымовскому предъявили обвинение в экстремизме из-за слов о тротиле против Путина

Задержанному за хранение взрывчатки скандально известному экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Дымовского задержали 14 октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль такси, в котором он вез взрывчатку. Сам экс-полицейский перед этим снял видео, на котором заявил, что собирается отвезти взрывчатку в отдел МВД, а также рассказал, как она к нему попала. По его словам, несколько килограммов тротила он нашел в 2016 году на пустыре, и это — выброшенный полицейскими вещдок, о котором ему рассказал бывший коллега. Против Дымовского возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ). У него дома прошли обыски, во время которых нашли нелегальную мастерскую по производству оружия. С октября он находится под арестом.

27 января адвокат Дымовского Валерий Мельников сообщил «МБХ Медиа», что его подзащитному предъявили обвинение в призывах к экстремизму из-за высказывания про президента Владимира Путина. По его словам, обвинение связано с размещенным на YouTube видео под названием «Алексей Дымовский: мыслил убить путина…». На записи Дымовский рассказывает о том, как к нему попала взрывчатка, которую позднее он хотел сдать полиции, и рассуждает, зачем изначально он забрал тротил домой. «Для чего я хотел этот тротил? Не знаю, вот для чего-то захотел. Но потом, после того, как я редко очень посмотрю новости, съезжу в Сибирь, на Алтай, посмотрю как живет народ простой, ролики на ютубе (...) мне так и хотелось применить этот тротил в отношении Путина Владимира Владимировича, так как у меня есть основания полагать, что именно он повинен в том, что происходит на территории Российской Федерации», — заявил Дымовский. Он пояснил, что имеет в виду «продажу земель иностранным государствам, законы, которые выпускаются против народа». Передумал он, по его словам, когда понял, что Путина нельзя в этом обвинить, так как посчитал его «душевнобольным человеком». По словам адвоката, никаких следственных действий по предъявленному обвинению не проводилось.

Напомним, похожую версию Дымовский рассказал на допросе. Он заявил, что изначально хотел использовать тротил, чтобы «пускать под откос поезда вероятного противника», но потом понял, что «главный враг находится внутри страны», и это Владимир Путин, которого он думал «ликвидировать», но позже отказался от этой мысли и решил сдать взрывчатку.