Жителя Кубани оштрафовали за пост про «вора» и «самозванца» Путина

Динской районный суд вынес приговор по делу местного жителя Анатолия Лилейкина, обвиняемого в неуважении к власти

Согласно материалам дела, Лилейкин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором назвал президента России Владимира Путина «вором» и «самозванцем», заявил, что тот совершил «государственный переворот конституционного демократического строя» и установил «диктаторский режим» и призвал его уйти в отставку.

В декабре на мужчину завели дело по ч.3 ст. 20.1 КоАП (Неуважение к обществу, государству и официальным госсимволам). В феврале суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 70 тыс. рублей.

В ходе заседания Лилейкин подтвердил содержание текста, но свою вину не признал, пишет «МБХ медиа».