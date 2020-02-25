Жителя Кубани оштрафовали за пост про «вора» и «самозванца» Путина
Динской районный суд вынес приговор по делу местного жителя Анатолия Лилейкина, обвиняемого в неуважении к власти
Согласно материалам дела, Лилейкин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором назвал президента России Владимира Путина «вором» и «самозванцем», заявил, что тот совершил «государственный переворот конституционного демократического строя» и установил «диктаторский режим» и призвал его уйти в отставку.
В декабре на мужчину завели дело по ч.3 ст. 20.1 КоАП (Неуважение к обществу, государству и официальным госсимволам). В феврале суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 70 тыс. рублей.
В ходе заседания Лилейкин подтвердил содержание текста, но свою вину не признал, пишет «МБХ медиа».
Как писали Юга.ру, закон, запрещающий оскорблять представителей власти в интернете, Путин подписал в марте 2019 года. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно).
Первый приговор по этой статье вынесли в апреле прошлого года в отношении жителя Новгородской области, так же за посты про Путина.