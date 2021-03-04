В Кропоткине спасли девушку, которая перелезла через перила на ж/д мосту
4 марта в Кропоткине помогли девушке, которая свисла через ограждение на мосту
В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной на мосту над железной дорогой. Съемка датирована 4 марта. На кадрах девушка в белой куртке стоит около забора и оглядывается. После того как мимо нее прошла группа молодых людей, она начала забираться на высокий забор, отделяющий мост от пространства над ж/д полотном.
В тот момент, когда девушка заносила ноги через сетку, к ней подбежали несколько парней. Они схватили ее за ноги, когда туловище было снаружи ограждения. Прохожие спустили ее и под руки отвели от забора. Девушка шла на полусогнутых ногах, пытаясь упереться и остановить движение.
Позже в пабликах появились фотографии, на которых девушка в похожей одежде лежит на земле, а вокруг нее стоят полицейские и молодые люди. В текстах под постом отмечают, что ее состояние неясно.
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Как писали Юга.ру, в 2019 году на Кубани спасли мужчину, который пытался перелезть через перила моста на трассе.