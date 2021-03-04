В Кропоткине спасли девушку, которая перелезла через перила на ж/д мосту

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной на мосту над железной дорогой. Съемка датирована 4 марта. На кадрах девушка в белой куртке стоит около забора и оглядывается. После того как мимо нее прошла группа молодых людей, она начала забираться на высокий забор, отделяющий мост от пространства над ж/д полотном.

В тот момент, когда девушка заносила ноги через сетку, к ней подбежали несколько парней. Они схватили ее за ноги, когда туловище было снаружи ограждения. Прохожие спустили ее и под руки отвели от забора. Девушка шла на полусогнутых ногах, пытаясь упереться и остановить движение.

Позже в пабликах появились фотографии, на которых девушка в похожей одежде лежит на земле, а вокруг нее стоят полицейские и молодые люди. В текстах под постом отмечают, что ее состояние неясно.