На трассе на Тамани спасли мужчину, который пытался перелезть через перила моста

В Темрюкском районе ночью 22 июля помогли мужчине, который собирался перебраться через ограждение развязки на трассе

Ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк рассказал порталу Юга.ру, что инцидент случился в полночь на 101-м км трассы Крым — Темрюк — Краснодар. Группа быстрого реагирования ведомственной охраны, состоящая из трех человек, патрулировала территорию. На съезде с транспортной развязки они увидели мужчину, который пытался перелезть через перила моста.

«Работники ведомственной охраны поняли, что мужчина хочет спрыгнуть. Они подошли к нему и начали с ним разговаривать. Он был не в себе. Мужчину отговорили прыгать и успокоили», — сказал Слободенюк.

Он добавил, что на место вызвали полицию. Затем мужчину передали медикам.