На трассе на Тамани спасли мужчину, который пытался перелезть через перила моста
В Темрюкском районе ночью 22 июля помогли мужчине, который собирался перебраться через ограждение развязки на трассе
Ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк рассказал порталу Юга.ру, что инцидент случился в полночь на 101-м км трассы Крым — Темрюк — Краснодар. Группа быстрого реагирования ведомственной охраны, состоящая из трех человек, патрулировала территорию. На съезде с транспортной развязки они увидели мужчину, который пытался перелезть через перила моста.
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«Работники ведомственной охраны поняли, что мужчина хочет спрыгнуть. Они подошли к нему и начали с ним разговаривать. Он был не в себе. Мужчину отговорили прыгать и успокоили», — сказал Слободенюк.
Он добавил, что на место вызвали полицию. Затем мужчину передали медикам.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в июле полицейские помогли девушке, которая собиралась прыгнуть в реку с моста.
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