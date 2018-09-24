В Сочи полицейские сняли с моста девушку

Краснодарский край

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В Сочи 23 сентября полицейские спасли девушку, которая стояла за ограждением моста

Очевидцы происшествия сообщили в правоохранительные органы о том, что на мосту в Мацесте за ограждением стоит человек. Полицейские приехали по указанному адресу. Там они отговорили 27-летнюю жительницу Перми от прыжка и доставили в отдел полиции.

Позже девушку передали бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция Сочи
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