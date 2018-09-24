В Сочи полицейские сняли с моста девушку
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи 23 сентября полицейские спасли девушку, которая стояла за ограждением моста
Очевидцы происшествия сообщили в правоохранительные органы о том, что на мосту в Мацесте за ограждением стоит человек. Полицейские приехали по указанному адресу. Там они отговорили 27-летнюю жительницу Перми от прыжка и доставили в отдел полиции.
Позже девушку передали бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.