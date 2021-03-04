Волонтеры и топ-менеджеры «ЕвроХим-БМУ» призвали сотрудников к вакцинации

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Волонтеры и молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» раздали бюллетени о вакцинации от COVID-19

Часть листовок волонтеры «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» передали в медучреждения города.

«Мы понимаем важность вакцинации и соблюдения всех профилактических мер у нас на предприятии. Поэтому мы и решили с молодыми специалистами поддержать наших коллег в этом вопросе», — сказала куратор молодых специалистов Виктория Токарева.

Ранее исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин провел совещание «вопрос-ответ», на котором совместно с заведующей медицинским центром Татьяной Лаврухиной поговорил с заводчанами о вакцинации.

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»:

«Чтобы всем нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни, забыть про самоизоляцию, обезопасить себя, своих близких, коллег по работе и соседей от страшного заболевания, нужно сделать небольшое усилие — приехать в районную больницу к назначенному времени, бесплатно и без очередей сделать прививку от ковида», — подытожил Клявлин.

Как сообщали Юга.ру, «ЕвроХим-БМУ» организовал для работников бесплатное вакцинирование на базе Центральной районной больницы Белореченска (ЦРБ). Для приема сотрудников завода больница выделяет два часа в день — с 14:00 до 16:00.

Белореченский район Вакцинация ЕвроХим Здравоохранение Коронавирус

Новости

Около Тихорецка планируют построить новые ж/д пути
На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 39 тыс. человек
В Краснодаре во время пожара погибла 86-летняя женщина
В Краснодаре наконец весна: будет солнечно и до 10 °С
Половина работников Кубани не может тратить на обеденный перерыв больше получаса — hh
В Сочи загорелся рынок на площади 400 кв. метров

Лента новостей

Город для автомобилей или людей?
2 марта, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
1 марта, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль

Реклама на портале