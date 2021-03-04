Волонтеры и топ-менеджеры «ЕвроХим-БМУ» призвали сотрудников к вакцинации

Волонтеры и молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» раздали бюллетени о вакцинации от COVID-19

Часть листовок волонтеры «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» передали в медучреждения города.

«Мы понимаем важность вакцинации и соблюдения всех профилактических мер у нас на предприятии. Поэтому мы и решили с молодыми специалистами поддержать наших коллег в этом вопросе», — сказала куратор молодых специалистов Виктория Токарева.

Ранее исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин провел совещание «вопрос-ответ», на котором совместно с заведующей медицинским центром Татьяной Лаврухиной поговорил с заводчанами о вакцинации.