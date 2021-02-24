«ЕвроХим» и РСПП призвали к вакцинации от коронавируса

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Вакцинацию от COVID-19 обсудили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП)

Члены Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции высказали озабоченность низкой мотивацией населения пройти вакцинацию. Они считают, что одна из причин — недостаточная информированность о возможностях вакцинации.

«В соцсетях много информации о бесполезности вакцинации и даже ее вреде. К сожалению, Минздрав РФ не ведет активной контрпропаганды против этих слухов. Минздрав должен занять более активную позицию в пропаганде вакцинации и вовлекать в нее авторитетных отечественных ученых. Ведь вакцинация должна стать завершающей стадией борьбы с коронавирусом», — сказал председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»:

«Российские промышленники готовы поддержать широкую информационную кампанию в поддержку вакцинации, при соблюдении принципа добровольности участия в ней сотрудников предприятий отечественной индустрии», — подтвердил президент РСПП Александр Шохин.

Сейчас все предприятия «ЕвроХима» в регионах присутствия компании ведут активную вакцинацию. Так, «ЕвроХим — Белореченские Минеральные удобрения» организовал вакцинацию своих сотрудников на базе Центральной районной больницы Белореченска (ЦРБ). В связи с этим медучреждение выделяет два часа — с 14:00 до 16:00 — для приема сотрудников предприятия. Вакцинация для работников «ЕвроХим-БМУ» проводится бесплатно, добровольно и при отсутствии противопоказаний к препарату.

Предприятие составило график вакцинации, чтобы не допускать скопления людей. Каждый желающий может прийти в кабинет поликлиники и, не тратя время на очереди, сделать прививку. Перед процедурой каждый работник «ЕвроХим-БМУ» проходит осмотр терапевтом и сдает общий анализ крови.

Белореченский район Вакцинация ЕвроХим Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ Промышленность

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