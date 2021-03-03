Дима Билан открыл в Краснодаре детскую площадку из переработанного пластика
3 марта в Краснодар приехал Дима Билан, чтобы презентовать детскую площадку, сделанную из отходов
Площадку из переработанного мусора установили во дворе многоэтажек на улице Атарбекова, 7. Церемонию открытия посетил Дима Билан. Он рассказал журналистам и прохожим о необходимости сортировать и перерабатывать пластик. Также артист покатался на качелях с детьми и спел.
Некоторые жители снимали певца из своих окон:
Также Билан рассказал о поездке в Краснодар в своем инстаграме:
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Материалом для создания конструкций и покрытия площадки стала пластиковая упаковка. Ее собрали в том числе через сеть из 80 фандоматов, которую в 2020 году запустили компании Procter & Gamble и сеть магазинов «Магнит». Фандоматы стоят в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, каждый из них способен собирать от 200 кг пластиковых отходов в год.
Для производства детской площадки потребовалось около 5,5 тонн сырья, что эквивалентно 138,5 тыс. пластиковых бутылок объемом 1,5 литра, сообщили в пресс-службе «Магнит» порталу Юга.ру 3 марта.
Напомним, летом 2019 года «Магнит» начал выдавать покупателям игрушки «Скрепыши» в пластиковой упаковке. Эта акция вызвала резонанс после того, как Гринпис подсчитал, что только упаковка от игрушек суммарно весит 132 тонны.