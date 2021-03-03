Дима Билан открыл в Краснодаре детскую площадку из переработанного пластика

Площадку из переработанного мусора установили во дворе многоэтажек на улице Атарбекова, 7. Церемонию открытия посетил Дима Билан. Он рассказал журналистам и прохожим о необходимости сортировать и перерабатывать пластик. Также артист покатался на качелях с детьми и спел.

Также Билан рассказал о поездке в Краснодар в своем инстаграме :

Материалом для создания конструкций и покрытия площадки стала пластиковая упаковка. Ее собрали в том числе через сеть из 80 фандоматов, которую в 2020 году запустили компании Procter & Gamble и сеть магазинов «Магнит». Фандоматы стоят в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, каждый из них способен собирать от 200 кг пластиковых отходов в год.

Для производства детской площадки потребовалось около 5,5 тонн сырья, что эквивалентно 138,5 тыс. пластиковых бутылок объемом 1,5 литра, сообщили в пресс-службе «Магнит» порталу Юга.ру 3 марта.