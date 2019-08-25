132 тонны пластика: люди возмутились новой акцией «Магнита» с пластмассовыми игрушками

Что произошло? В августе в сети магазинов «Магнит» стартовала акция, по которой покупателям до 13 октября будут выдавать пластмассовые игрушки «Скрепыши». Их можно получить за каждые полные 400 рублей в чеке в магазинах «у дома» и «Магнит Аптеках» и за каждые полные 800 рублей в супермаркетах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик».

Что такое «Скрепыши»? По представлению пресс-службы «Магнита», это многофункциональные девайсы с изображением разных персонажей. Из них можно собрать браслет или закрепить наушники, использовать в качестве закладки для книг, брелока или другого аксессуара.

Почему это возмутило общественность? «Магнит» рассказал, что к своему юбилею подготовил для покупателей более 220 млн «Скрепышей». После этого российский Гринпис в своем инстаграме подсчитал, что только упаковка от игрушек суммарно весит 132 тонны. Такое число возмутило пользователей соцсетей и они начали писать комментарии под постом «Магнита» об акции. На 16:00 25 августа там 3 тыс. 207 комментариев, в которых люди возмущаются загрязнением природы и пустой тратой ресурсов. Некоторые пользователи предложили торговой сети выдавать за покупки экомешочки вместо пластика.