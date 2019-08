132 тонны пластика: люди возмутились новой акцией «Магнита» с пластмассовыми игрушками

View this post on Instagram

«Магнит» приготовил для покупателей более 200 млн «Скрепышей» В магазинах «Магнит» всех форматов стартовала новая акция для покупателей «Скрепыши». За каждые полные 400 рублей* в чеке в торговых точках «у дома» и «Магнит Аптеках» и за каждые полные 800 рублей* в супермаркетах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик» покупатели будут получать уникальных «Скрепышей». . Все персонажи являются собственной разработкой розничной сети и представляют собой многофункциональные девайсы. Их выдача продлится до 13 октября 2019 года. За это время компания планирует раздать более 220 миллионов единиц товара. . «Скрепыши» — это яркие и необычные миниатюрные девайсы с изображением веселых персонажей. Кроме эмоциональной составляющей, они имеют практическое значение: из них можно собрать модный браслет или закрепить наушники, использовать в качестве закладки для книг, брелока или другого аксессуара. В коллекции представлены 22 уникальных персонажа, включая героев из линейки собственной марки компании «Моя цена» и эксклюзивного «Скрепыша» от PepsiCo — генерального спонсора акции. Особой удачей для покупателей будет получить юбилейного «Скрепыша» с изображением логотипа «Магнит», за который полагаются дополнительные подарки в честь 25-летия сети. Все «Скрепыши» выдаются в биоразлагаемой упаковке, что соответствует последним тенденциям в заботе об окружающей среде. Дополнительных персонажей можно получить при покупке товаров-спонсоров. Информация об этом размещена на специальных ценниках, плакатах и каталогах в магазинах, а также на промосайте акции Скрепыши.рф. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены другие интересные призы для покупателей за участие в конкурсах на промосайте акции.