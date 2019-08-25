132 тонны пластика: люди возмутились новой акцией «Магнита» с пластмассовыми игрушками
«Магнит» начал выдавать «Скрепыши» в пластиковой упаковке за покупку и возмутил тысячи пользователей бесполезным использованием пластика
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Что произошло? В августе в сети магазинов «Магнит» стартовала акция, по которой покупателям до 13 октября будут выдавать пластмассовые игрушки «Скрепыши». Их можно получить за каждые полные 400 рублей в чеке в магазинах «у дома» и «Магнит Аптеках» и за каждые полные 800 рублей в супермаркетах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик».
Что такое «Скрепыши»? По представлению пресс-службы «Магнита», это многофункциональные девайсы с изображением разных персонажей. Из них можно собрать браслет или закрепить наушники, использовать в качестве закладки для книг, брелока или другого аксессуара.
Почему это возмутило общественность? «Магнит» рассказал, что к своему юбилею подготовил для покупателей более 220 млн «Скрепышей». После этого российский Гринпис в своем инстаграме подсчитал, что только упаковка от игрушек суммарно весит 132 тонны. Такое число возмутило пользователей соцсетей и они начали писать комментарии под постом «Магнита» об акции. На 16:00 25 августа там 3 тыс. 207 комментариев, в которых люди возмущаются загрязнением природы и пустой тратой ресурсов. Некоторые пользователи предложили торговой сети выдавать за покупки экомешочки вместо пластика.
«Магнит» говорит, что упаковка биоразлагаемая. Это правда? Гринпис России заявил, что на следующий день после гневных комментариев «Магнит» вышел на связь и рассказал, что их упаковка биоразлагаемая. Однако, по словам представителей Гринпис, на этикетке заявлено, что в состав пластика «добавлена биоразлагающая добавка d2w» и «упаковка разлагается в течение трех лет». По данным борцов за экологию, такая маркировка вводит покупателей в заблуждение и не помогает в переработке пластика.
«Пластик, в который "Магнит" упаковал подарочные безделушки, называется оксоразлагаемым — в Европе его запрещают со следующего года. Пластик с добавкой d2w не разлагается, а распадается на вторичный микропластик. Добавка d2w программирует пластик на распад через определенное время: упаковка теряет прочность и распадается на мелкие фрагменты. В идеальном мире под действием света, тепла, воздуха и в присутствии нужных бактерий в дальнейшем пластик разлагается до воды и минеральных солей, но на практике такого не происходит. Зато мелкие фрагменты, до которых пакетик гарантированно распадется, могут попадать в почву, воду и желудки животных. Чтобы эта упаковка разложилась, ее нужно собирать отдельно и отправлять на специальные полигоны. Только таких полигонов нигде нет. На переработку ее тоже сдать нельзя: во-первых, из-за добавки она испортит всю партию, попавшую на переработку, во-вторых, это фольгированный пластик и многослойный материал — его в переработка не налажена в принципе. Значок «упаковка биоразлагаемая» только вводит покупателей в неведение, и не важно, где его разместили: на пакете, флаконе для шампуня или контейнере для еды. Не берите товары в такой упаковке, она самая вредная и обречена превратиться в микропластик», — сказано в посте.
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«Магнит» приготовил для покупателей более 200 млн «Скрепышей» В магазинах «Магнит» всех форматов стартовала новая акция для покупателей «Скрепыши». За каждые полные 400 рублей* в чеке в торговых точках «у дома» и «Магнит Аптеках» и за каждые полные 800 рублей* в супермаркетах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик» покупатели будут получать уникальных «Скрепышей». . Все персонажи являются собственной разработкой розничной сети и представляют собой многофункциональные девайсы. Их выдача продлится до 13 октября 2019 года. За это время компания планирует раздать более 220 миллионов единиц товара. . «Скрепыши» — это яркие и необычные миниатюрные девайсы с изображением веселых персонажей. Кроме эмоциональной составляющей, они имеют практическое значение: из них можно собрать модный браслет или закрепить наушники, использовать в качестве закладки для книг, брелока или другого аксессуара. В коллекции представлены 22 уникальных персонажа, включая героев из линейки собственной марки компании «Моя цена» и эксклюзивного «Скрепыша» от PepsiCo — генерального спонсора акции. Особой удачей для покупателей будет получить юбилейного «Скрепыша» с изображением логотипа «Магнит», за который полагаются дополнительные подарки в честь 25-летия сети. Все «Скрепыши» выдаются в биоразлагаемой упаковке, что соответствует последним тенденциям в заботе об окружающей среде. Дополнительных персонажей можно получить при покупке товаров-спонсоров. Информация об этом размещена на специальных ценниках, плакатах и каталогах в магазинах, а также на промосайте акции Скрепыши.рф. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены другие интересные призы для покупателей за участие в конкурсах на промосайте акции.
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132 тонны микропластика ⠀ Торговая сеть «Магнит» @magnit.info решила не отставать от «Пятерочки» и отпраздновать юбилей с небывалым мусорным размахом. ⠀ «Магнит» напечатал и раздает покупателям 220 миллионов скрепышей в неперерабатываемой пластиковой упаковке. Только одна упаковка суммарно весит 132 тонны �� ⠀ По количеству гневных комментариев про ненужную упаковку, загрязнение природы и пустую трату ресурсов «Магнит» уже обогнал «Пятерочку»: сейчас под постом про скрепышей более 2,5 тысяч комментариев (при норме 10). Спасибо вам за поддержку и готовность высказаться, вас услышали! ⠀ На следующее утро после шквала комментариев «Магнит» вышел на связь и рассказал, что упаковка биоразлагаемая. Но дела это не меняет, а только отягчает ситуацию: на этикетке заявлено, что в состав пластика «добавлена биоразлагающая добавка d2w» и «упаковка разлагается в течение трёх лет». ⠀ Пластик, в который «Магнит» упаковал подарочные безделушки, называется оксоразлагаемым — в Европе его запрещают со следующего года. ⠀ Пластик с добавкой d2w не разлагается, а распадается на вторичный микропластик. Добавка d2w программирует пластик на распад через определённое время: упаковка теряет прочность и распадается на мелкие фрагменты. ⠀ В идеальном мире под действием света, тепла, воздуха и в присутствии нужных бактерий в дальнейшем пластик разлагается до воды и минеральных солей, но на практике такого не происходит. Зато мелкие фрагменты, до которых пакетик гарантированно распадётся, могут попадать в почву, воду и желудки животных ������ ⠀ Чтобы эта упаковка разложилась, её нужно собирать отдельно и отправлять на специальные полигоны. Только таких полигонов нигде нет. На переработку её тоже сдать нельзя: во-первых, из-за добавки она испортит всю партию, попавшую на переработку, во-вторых, это фольгированный пластик и многослойный материал — его в переработка не налажена в принципе. ⠀ ⚠️Значок «упаковка биоразлагаемая» только вводит покупателей в неведение, и не важно, где его разместили: на пакете, флаконе для шампуня или контейнере для еды. Не берите товары с такой упаковке, она самая вредная и обречена превратиться в микропластик. ⠀ #окаянныйпластик #порвиспакетом
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