В Краснодаре откроется выставка «Женщины в искусстве»

В Краснодарском выставочном зале 10 марта откроется экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Женщины в искусстве»

На выставке представят около 50 работ, созданных в разных техниках и стилях изобразительного искусства — академические пейзажи натюрморты, экспрессивные и абстрактные картины. Зрители увидят произведения Ларисы Блохиной, Ирины Седовой, Ирины Абрамовой, Ольги Беднаржик, Надежды Устрицкой, Натальи Мартыненко и других авторов.

Экспозиция «Женщины в искусстве» пробудет в галерее на улице Рашпилевской, 32 до 21 марта. Стоимость билетов — от 50 до 100 рублей.

Ранее Юга.ру писали, что до 7 марта в краснодарском зале изобразительных искусств можно посмотреть выставку работ кубанских журналистов «Золотой фотообъектив».