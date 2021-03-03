В парке «Краснодар» отключили вечернюю иллюминацию

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» в начале марта отключили часть иллюминации

Как рассказали в официальном инстаграме парка, отключение связано с приходом весны.

«Пришла пора мне переодеться, сменить зимний облик», — говорится в сообщении.

Некоторые арт-объекты сохранят подсветку: «одуванчики», «лотосы», электрический шалфей и «зеленые шары».

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Напомним, в октябре 2020 года в парке «Краснодар» начали утеплять экзотические деревья перед зимой. Хоризию, жакаранды и делоникс накрыли специальными куполами для обогрева. В начале декабря парк украсили к Новому году: установили поля светящегося шалфея, желтые снежинки и лилии с подсветкой.

Также Юга.ру писали о том, что американский скульптор Кен Келлехер создал новые арт-объекты для парка. Сам автор работ рассказал журналисту редакции, что инсталляции планируется установить в конце марта.

Краснодар парк «Краснодар»

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