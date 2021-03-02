На Кубани в середине недели снова пойдет снег, а к выходным потеплеет до 12 °С

В Краснодарском крае с 3 по 5 марта ожидаются осадки и потепление

В Краснодарском крае в ночь на 3 марта будет -1...+4 °С, в юго-восточных предгорьях — до -5 °С, на Черноморском побережье — около 6 °С. Днем столбики термометров покажут 3-8 °С. Будет облачно с прояснениями, утром и днем в большинстве районов пройдет дождь и мокрый снег. В отдельных районах возможны сильные осадки, туман и налипание снега, что может привести к ухудшению видимости. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 4 марта, по данным кубанского гидрометцентра, столбики термометров опустятся до отметок -6...-1 °С, днем потеплеет до 5-10 °С. Ожидается погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Синоптики прогнозируют ветер 4-9 м/с с порывами 12-14 м/с.

В ночь на пятницу, 5 марта, похолодает до -2...+3 °С, местами в восточной части края — до -10...-5 °С. При этом днем станет еще теплее, от 7 до 12 °С. Будет сухая погода с переменной облачностью, скорость ветра местами достигнет 18 м/с.