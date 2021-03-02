Краснодарцев призвали записываться наблюдателями на выборы в Госдуму

В марте в Краснодаре начали записывать наблюдателей для предстоящих выборов в Госдуму РФ

Выборы в Государственную думу России VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит определить своих представителей на следующие пять лет. Кандидатов в депутаты будут отбирать по смешанной избирательной системе. Часть из них пройдет в качестве представителей партий, в другой части будут самовыдвиженцы либо представители партий из одномандатных избирательных округов.

Выборы могут сделать трехдневными. Пока этот вопрос решается, но станет известен после мая, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова 28 февраля. Однако вероятность того, что голосование продлится не один день, «очень высока». Это связано в первую очередь с пандемией коронавируса, поясняла Памфилова. Она добавила, что предстоящие выборы будут по-прежнему проводить в школах.

На голосовании будут присутствовать наблюдатели — они контролируют правильность соблюдения всех процедур, следят за неприкосновенностью бюллетеней и фиксируют на камеру возможные нарушения и фальсификации.

2 марта штаб Алексея Навального в Краснодаре объявил о старте записи наблюдателей на предстоящие выборы. Чтобы стать наблюдателем, надо прийти в офис штаба на улице Бабушкина, 252, седьмой этаж. Либо написать в телеграм координаторки штаба Анастасии Панченко свои ФИО и контактные данные.