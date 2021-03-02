На сайте мэрии Геленджика появилось заявление об уходе Богодистова, но он назвал это фейком

В ночь на 2 марта на сайте администрации Геленджика появилось обращение, автором которого указан Алексей Богодистов. В нем глава курорта сообщает, что он решил уйти:

«Это был нелегкий путь, много ошибок, которые я сам себе не прощу! Вениамин Иванович, я больше не могу врать людям, они всё видят: как вы меня прикрываете и зачем? Тоже всем понятно».

Автор добавил, что на месте мэра «должен сидеть честный, справедливый человек», чего нельзя сказать «о себе». После этого он попросил прощения у земляков.