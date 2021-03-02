На сайте мэрии Геленджика появилось заявление об уходе Богодистова, но он назвал это фейком

Краснодарский край

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2 марта глава Геленджика Алексей Богодистов прокомментировал информацию о своем уходе

В ночь на 2 марта на сайте администрации Геленджика появилось обращение, автором которого указан Алексей Богодистов. В нем глава курорта сообщает, что он решил уйти:

«Это был нелегкий путь, много ошибок, которые я сам себе не прощу! Вениамин Иванович, я больше не могу врать людям, они всё видят: как вы меня прикрываете и зачем? Тоже всем понятно».

Автор добавил, что на месте мэра «должен сидеть честный, справедливый человек», чего нельзя сказать «о себе». После этого он попросил прощения у земляков.

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На 9:30 сообщения на сайте мэрии не осталось, однако новость сохранилась в кэшированной версии сайта. Также скриншоты публикации распространились в пабликах. Судя по ним, такое же сообщение опубликовала ночью во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» пресс-секретарь мэра Янина Скорикова.

Утром информацию об уходе прокомментировал Алексей Богодистов в своем телеграм-канале:

«Несколько минут назад мне прислали очередной фейковый вброс в сеть о том, что якобы я решил покинуть пост главы. Эту ложную информацию стали рассылать в сети интернет ночью».

Богодистов заявил, что это неправда, и добавил, что «подобные выходки» «доказывают то, что мы работаем честно».

Отметим, что это не первый ответ Богодистова на происходящее в соцсетях. В середине февраля он опубликовал информацию о том, что в мэрию в третий раз за месяц пришли сотрудники ФСБ. Глава курорта отметил, что пишет это для тех, кто искажает факты в сети.

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