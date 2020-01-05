В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину
В Краснодаре пассажирский поезд «Ласточка» вечером 4 января насмерть сбил мужчину
Сообщение об инциденте поступило в транспортную полицию города в 18:00. Поезд Краснодар — Ростов сбил человека на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный». Машинист издалека заметил мужчину, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако это не помогло.
Личность погибшего установили, им оказался 59-летний житель Краснодара. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 5 января порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.
Это не первый смертельный случай на железной дороге в черте краевого центра за эту зиму. 3 декабря поезд сбил мужчину на перегоне «Пашковская — Краснодар сортировочный».
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