В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

Сообщение об инциденте поступило в транспортную полицию города в 18:00. Поезд Краснодар — Ростов сбил человека на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный». Машинист издалека заметил мужчину, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако это не помогло.

Личность погибшего установили, им оказался 59-летний житель Краснодара. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 5 января порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Это не первый смертельный случай на железной дороге в черте краевого центра за эту зиму. 3 декабря поезд сбил мужчину на перегоне «Пашковская — Краснодар сортировочный».