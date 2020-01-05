В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре пассажирский поезд «Ласточка» вечером 4 января насмерть сбил мужчину

Сообщение об инциденте поступило в транспортную полицию города в 18:00. Поезд Краснодар — Ростов сбил человека на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный». Машинист издалека заметил мужчину, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако это не помогло.

Личность погибшего установили, им оказался 59-летний житель Краснодара. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 5 января порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Это не первый смертельный случай на железной дороге в черте краевого центра за эту зиму. 3 декабря поезд сбил мужчину на перегоне «Пашковская — Краснодар сортировочный».

Поезда Полиция смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею
В Краснодаре за день произошло два ДТП с машинами скорой помощи
В центре Краснодара на два месяца ограничат проезд
В Адыгее исполнили мечту мальчика полетать на самолете и побывать в кабине истребителя
Эвакуаторы в горах Красной Поляны перешли на круглосуточный режим работы

Лента новостей

Статьи

Как стать водителем в 2020 году

Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки

Статьи

Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Харли Квинн, Джеймс Бонд, Чудо-женщина, Соник и другие

Статьи

Хаски, звездное небо, качели над пропастью и другие причины поехать на горные курорты

Зимние советы для тех, кто (еще) не катается

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале