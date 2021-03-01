С 1 марта утреннее шоу «Подъемники» на «Нашем радио» выходит в эфир из выездной студии на «Курорте Красная Поляна»

Его ведущие Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков на пять дней отправились из Москвы в горы Сочи. На курорте они попробуют освоить лыжи и сноуборд, покатаются в упряжке с собаками, полетают на воздушном шаре и будут рассказывать обо всех своих приключениях в прямом эфире каждый день с 7:00 до 11:00 по московскому времени. Открытая студия «Нашего радио» расположилась на Поляне 960, в кофейне MonkeyMoo отеля ibis Styles. Слушатели радио могут прийти в студию и стать зрителями прямого эфира «Подъемников», познакомиться с ведущими и сфотографироваться с ними на память.

Эфирная студия принимает гостей. Первым стал гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский. Он рассказал о зимнем сезоне, планах курорта на лето и ответил на вопросы слушателей радио. В свободное от эфира время ведущие будут рассказывать в видеоотчетах в Instagram и на YouTube-канале о горнолыжных трассах и подъемниках курорта, сноупарке в горной долине Цирк-2 и вечернем катании «под звездами». Они покажут подписчикам соцсетей инфраструктуру курорта: отели мировых брендов, роскошные спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, Горные бани «4 стихии», аквапарк с натуральным песочным пляжем, рестораны и панорамные площадки с видом на горы.