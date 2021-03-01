Ведущие «Нашего радио» начали серию эфиров из выездной студии на «Курорте Красная Поляна»

Партнерский Краснодарский край

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С 1 марта утреннее шоу «Подъемники» на «Нашем радио» выходит в эфир из выездной студии на «Курорте Красная Поляна»

Его ведущие Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков на пять дней отправились из Москвы в горы Сочи. На курорте они попробуют освоить лыжи и сноуборд, покатаются в упряжке с собаками, полетают на воздушном шаре и будут рассказывать обо всех своих приключениях в прямом эфире каждый день с 7:00 до 11:00 по московскому времени.

Открытая студия «Нашего радио» расположилась на Поляне 960, в кофейне MonkeyMoo отеля ibis Styles. Слушатели радио могут прийти в студию и стать зрителями прямого эфира «Подъемников», познакомиться с ведущими и сфотографироваться с ними на память.

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Эфирная студия принимает гостей. Первым стал гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский. Он рассказал о зимнем сезоне, планах курорта на лето и ответил на вопросы слушателей радио.

В свободное от эфира время ведущие будут рассказывать в видеоотчетах в Instagram и на YouTube-канале о горнолыжных трассах и подъемниках курорта, сноупарке в горной долине Цирк-2 и вечернем катании «под звездами». Они покажут подписчикам соцсетей инфраструктуру курорта: отели мировых брендов, роскошные спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, Горные бани «4 стихии», аквапарк с натуральным песочным пляжем, рестораны и панорамные площадки с видом на горы.

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«Это как раз тот случай, когда не гора идет к Магомету, а Магомет — к горе. И мы эту гору свернем. Это же многослойный торт: солнце, небо, горы, небо, солнце. И мы дадим нашим слушателям возможность его откушать», — высказался Бон.

«Вы только представьте: снежные горы, кристально чистый воздух, мороз, лыжи, увлеченные люди — красота! И мне кажется, это отличная возможность для тех слушателей, которые, к сожалению, никак не могут вырваться в поездку, прочувствовать всю красоту и первозданность природы вместе с нашими эфирами. Мы постараемся передать ее; расскажем обо всем, что видим и ощущаем, и попробуем создать эффект присутствия», — пообещала Борисова.

Красная Поляна Курорты и туризм Радио Развлечения

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