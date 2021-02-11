«Курорт Красная Поляна» анонсировал фестиваль Week on Peak

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Après-ski Фестиваль Week on Peak пройдет на «Курорте Красная Поляна» с 1 по 8 марта

Фестиваль Week on Peak открывает сезон весеннего катания в горах уже третий год подряд. В пресс-службе курорта отметили, что его гостей ждет неделя спортивного драйва и апре-ски веселья. В программе фестиваля — мастер-классы для лыжников и сноубордистов, ежедневные кинопоказы, панорамные танцполы с лучшими видами на горы и соревнования по скоростному спуску, включая заезды в бассейн на розовом фламинго.

Курорт предлагает провести атмосферную неделю с настроением лучших альпийских апре-ски на фоне Кавказских гор, весеннего солнца и в яркой компании Aperol Spritz. Главный спортивный ивент фестиваля — контест Happy Hour Cup — пройдет 6 марта среди любителей и профессионалов в категориях «сноуборд» и «ньюскул». Его призовой фонд составляет 130 тыс. рублей.

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На протяжении 8 дней на «Курорте Красная Поляна» выступят 10 диджеев и состоится шоу-концерт «Краснополянская рапсодия» от Queen Tribute. Двойник солиста, обладающий внешним сходством с Фредди Меркьюри, исполнит главные хиты группы. Хэдлайнерами музыкальной программы станут фанк-группа Lovanda и рэпер Коста Лакоста — они выступят на площадке Après Ski на Поляне 960.

Запланировать поездку на Week On Peak курорт предлагает уже сейчас. Получить все самое необходимое по специальной цене и быть в эпицентре события позволяет пакетный тур на фестиваль с проживанием на «Курорте Красная Поляна». В каждый тур входит ски-пасс на все дни проживания и карта участника — у ее владельца будут дополнительные возможности: бесплатное посещение всех развлечений, мастер-классов, бонусы и скидки от партнерских ресторанов и магазинов. Карту участника можно приобрести отдельно.

Забронировать отель и увидеть полную программу можно на сайте фестиваля.

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