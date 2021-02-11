«Курорт Красная Поляна» анонсировал фестиваль Week on Peak

Après-ski Фестиваль Week on Peak пройдет на «Курорте Красная Поляна» с 1 по 8 марта

Фестиваль Week on Peak открывает сезон весеннего катания в горах уже третий год подряд. В пресс-службе курорта отметили, что его гостей ждет неделя спортивного драйва и апре-ски веселья. В программе фестиваля — мастер-классы для лыжников и сноубордистов, ежедневные кинопоказы, панорамные танцполы с лучшими видами на горы и соревнования по скоростному спуску, включая заезды в бассейн на розовом фламинго. Курорт предлагает провести атмосферную неделю с настроением лучших альпийских апре-ски на фоне Кавказских гор, весеннего солнца и в яркой компании Aperol Spritz. Главный спортивный ивент фестиваля — контест Happy Hour Cup — пройдет 6 марта среди любителей и профессионалов в категориях «сноуборд» и «ньюскул». Его призовой фонд составляет 130 тыс. рублей.