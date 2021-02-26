Художник планирует открыть новый арт-объект на «Курорте Красная Поляна» 3 марта — во Всемирный день дикой природы

Цатурян сказал, что на создание нового проекта его вдохновила природа Западного Кавказа. Открытием скульптуры в День дикой природы автор призвал к бережному отношению к окружающей среде и сохранению дикой природы. Ранее Цатурян использовал в качестве персонажей своих арт-объектов животных. В 2020 году в Москве он представил фигуру моллюска Кракена, покрытого логотипами брендов, загрязняющих мировой океан. В 2019-м художник презентовал на фестивале Burning Man самую высокую в мире надувную фигуру Slonik высотой 23 м, чтобы обратить внимание на жестокое обращение с животными во всем мире. По мнению Цатуряна, его работы говорят о том, что чрезмерное потребление вредит экологии.

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Куратором проекта выступила Лидия Русскова, которая курировала выставки Шинейд Бреслин «Speak Memory», Маркуса Мартиновича «Инверсия, или Не надо меня успокаивать» на крыше Музея Парка Горького и Александра Снегирева «Цифровой нарциссизм» в Omelchenko gallery. Русскова считает важным привлечь внимание гостей «Курорта Красная Поляна» к сохранению природы через искусство. Арт-объект будет размещен на Поляне 960 в поддержку стратегии устойчивого развития, принятой курортом в 2020 году. Ее цели: забота о каждом, охрана окружающей среды, ответственный бизнес, благополучие сотрудников и развитие Красной Поляны. Коллаборацией с художником курорт хочет рассказать о важности бережного отношения к природе.