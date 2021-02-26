Михаил Цатурян продолжит серию скульптур-гигантов на «Курорте Красная Поляна»
Художник планирует открыть новый арт-объект на «Курорте Красная Поляна» 3 марта — во Всемирный день дикой природы
Цатурян сказал, что на создание нового проекта его вдохновила природа Западного Кавказа. Открытием скульптуры в День дикой природы автор призвал к бережному отношению к окружающей среде и сохранению дикой природы.
Ранее Цатурян использовал в качестве персонажей своих арт-объектов животных. В 2020 году в Москве он представил фигуру моллюска Кракена, покрытого логотипами брендов, загрязняющих мировой океан. В 2019-м художник презентовал на фестивале Burning Man самую высокую в мире надувную фигуру Slonik высотой 23 м, чтобы обратить внимание на жестокое обращение с животными во всем мире. По мнению Цатуряна, его работы говорят о том, что чрезмерное потребление вредит экологии.
Почему современное искусство увлечено проблемами экологии и миграции:
Куратором проекта выступила Лидия Русскова, которая курировала выставки Шинейд Бреслин «Speak Memory», Маркуса Мартиновича «Инверсия, или Не надо меня успокаивать» на крыше Музея Парка Горького и Александра Снегирева «Цифровой нарциссизм» в Omelchenko gallery. Русскова считает важным привлечь внимание гостей «Курорта Красная Поляна» к сохранению природы через искусство. Арт-объект будет размещен на Поляне 960 в поддержку стратегии устойчивого развития, принятой курортом в 2020 году. Ее цели: забота о каждом, охрана окружающей среды, ответственный бизнес, благополучие сотрудников и развитие Красной Поляны. Коллаборацией с художником курорт хочет рассказать о важности бережного отношения к природе.
Также во Всемирный день дикой природы «Курорт Красная Поляна» планирует представить спонсируемое им издание «Высокогорные растения Кавказского заповедника», сделанное совместно с заповедником, находящимся рядом с курортом. Большинство растений, описанных в книге, можно встретить на горных лугах «Курорта Красная Поляна».
«Тема Всемирного дня дикой природы в этом году звучит как «Леса и жизнь: для человека и планеты». Она особенно близка нам, ведь большую часть территории курорта покрывают нетронутые горные леса, которые служат домом для множества животных и являются залогом здоровья людей. Мы заботимся о сохранении лесов и их обитателей и пропагандируем жизнь в гармонии с природой», — пояснил гендиректор курорта Андрей Круковский.