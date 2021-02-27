«Ростелеком» автоматизировал контрольно-надзорную деятельность властей Северной Осетии
В феврале в ПАО «Ростелеком» рассказали о цифровизации деятельности госслужб Северной Осетии
В 2018 году Правительство России решило создать информационную систему автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Оператором системы назначили Минкомсвязи, внедрение в регионы России начали с помощью нацпрограммы «Цифровая экономика».
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27 февраля 2021 года стало известно, что «Ростелеком» разработал и ввел в эксплуатацию «типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» для государственных служб Северной Осетии. Специалисты настроили процессы контроля по приоритетным видам в локальном личном кабинете и обучили госслужащих работе в системе.
«Главная цель системы — обеспечение прозрачности деятельности ведомств, создание среды доверия для граждан и организаций. И это очень важно. Благодаря этому сервису планирование и проведение проверок станет более открытым и удобным как для инспекторов, так для юридических лиц: все необходимые документы будут формироваться в электронном виде, а система будет автоматически анализировать результаты проверок и оперативно выявлять признаки нарушений, основываясь на больших данных», — рассказал руководитель управления по связи и информационным технологиям администрации республики Алан Салбиев.
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В свою очередь, директор по прикладным проектам северо-осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов отметил, что сервис можно масштабировать:
«За счет перехода на микросервисную архитектуру платформа может быть масштабирована и распространена на все три уровня органов власти, в которых осуществляются соответствующие виды контроля. Еще одна особенность сервиса — интеграция с федеральной государственной информационной системой Единого реестра проверок».
Компания реализует целый ряд проектов, которые направлены на цифровизацию соцсферы и различных отраслей экономики России, рассказали в пресс-службе «Ростелеком». Получить подробную информацию о сервисе и возможностях можно на официальном сайте или по телефону 8 (800) 200-30-00.
Как писали Юга.ру в январе, компания подготовила цифровую инфраструктуру для переписи населения.