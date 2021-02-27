«Ростелеком» автоматизировал контрольно-надзорную деятельность властей Северной Осетии

27 февраля 2021 года стало известно, что «Ростелеком» разработал и ввел в эксплуатацию «типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» для государственных служб Северной Осетии. Специалисты настроили процессы контроля по приоритетным видам в локальном личном кабинете и обучили госслужащих работе в системе.

«Главная цель системы — обеспечение прозрачности деятельности ведомств, создание среды доверия для граждан и организаций. И это очень важно. Благодаря этому сервису планирование и проведение проверок станет более открытым и удобным как для инспекторов, так для юридических лиц: все необходимые документы будут формироваться в электронном виде, а система будет автоматически анализировать результаты проверок и оперативно выявлять признаки нарушений, основываясь на больших данных», — рассказал руководитель управления по связи и информационным технологиям администрации республики Алан Салбиев.