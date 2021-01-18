«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для переписи населения

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«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для Всероссийской переписи населения в 2021 году, выполнив госконтракты с Росстатом

В декабре 2020 года провайдер завершил поставку в территориальные органы государственной статистики 360 тыс. планшетных компьютеров с отечественной операционной системой «Аврора» и специальным приложением для переписчиков. Также «Ростелеком» модернизировал и увеличил мощности автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в которой будут собираться и обрабатываться все ее данные.

По решению президента и правительства РФ в переписи будут использованы отечественные технологии. Планшетные компьютеры созданы ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти производствах в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

В комплект с планшетом с Full HD дисплеем диагональю 10,1 дюйма входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор. В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что его хватит на несколько дней автономной работы.

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Использование планшетов со специализированными программами должно повысить качество работы переписчиков и ускорить обработку данных. В дальнейшем большую часть планшетов планируют использовать для реализации госпрограмм в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Планшеты работают на единственной отечественной мобильной операционной системе «Аврора» — ее развивает «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания «Ростелекома». Для эффективного и безопасного сбора данных МОС создает защищенную доверенную мобильную среду, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов. Для безопасности и сохранности данных «Ростелеком» развернул аттестованную инфраструктуру для централизованного управления всеми планшетами.

Для планшетов разработаны два мобильных приложения — для переписчика и для контролера. Переписчику доступны карты, на которых отмечены все строения, где надо собрать сведения о жителях. Также есть электронный переписной лист для внесения данных. Ряд функций по их сбору автоматизирован, что должно значительно сократить время обработки данных. Встроенная проверка вводимых данных исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет контролировать количество переписанных в одной локации для снижения вероятности манипуляций и отслеживать динамику переписи онлайн. В случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

«В ходе всероссийской переписи населения 2010 года казачество считалось национальностью»:

В 2019–2020 годах «Ростелеком» и Росстат готовили АС ВПН для полной цифровизации учета переписчиков, заключения договоров с ними, выдачи заданий, сбора и обработки данных, подведения итогов переписи. Новый функционал автоматизированной системы — поддержка Командного центра ВПН, который отразит на интерактивной карте РФ важнейшие данные о переписи. По ним Росстат сможет своевременно контролировать бесперебойность процесса.

К тому же «Ростелеком» вместе с дочерней компанией Tele2 предоставят всем переписчикам мобильную связь (сим-карты предустановлены в планшеты). Во время переписи «Ростелеком» будет технически поддерживать всю цифровую инфраструктуру переписи населения, включая работу контакт-центра.

«Большинство первичных данных на переписи населения — около 90% — предполагается сразу собрать в цифровом формате. Семьям, которые не хотят пускать в дом посторонних людей, будут предоставлены все возможности для дистанционного участия в переписи», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Очередная Всероссийская перепись населения станет первой цифровой. Использование различных инструментов сбора и анализа данных — от планшетов и онлайн-заполнения переписных листов на портале госуслуг до создания информационно-аналитической системы «Население» и возможности открытого размещения микроданных — требует использования современных ИТ-систем», — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Интернет Перепись населения Ростелеком Технологии

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