«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для переписи населения

«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для Всероссийской переписи населения в 2021 году, выполнив госконтракты с Росстатом

В декабре 2020 года провайдер завершил поставку в территориальные органы государственной статистики 360 тыс. планшетных компьютеров с отечественной операционной системой «Аврора» и специальным приложением для переписчиков. Также «Ростелеком» модернизировал и увеличил мощности автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в которой будут собираться и обрабатываться все ее данные. По решению президента и правительства РФ в переписи будут использованы отечественные технологии. Планшетные компьютеры созданы ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти производствах в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах. В комплект с планшетом с Full HD дисплеем диагональю 10,1 дюйма входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор. В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что его хватит на несколько дней автономной работы.

Использование планшетов со специализированными программами должно повысить качество работы переписчиков и ускорить обработку данных. В дальнейшем большую часть планшетов планируют использовать для реализации госпрограмм в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Планшеты работают на единственной отечественной мобильной операционной системе «Аврора» — ее развивает «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания «Ростелекома». Для эффективного и безопасного сбора данных МОС создает защищенную доверенную мобильную среду, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов. Для безопасности и сохранности данных «Ростелеком» развернул аттестованную инфраструктуру для централизованного управления всеми планшетами. Для планшетов разработаны два мобильных приложения — для переписчика и для контролера. Переписчику доступны карты, на которых отмечены все строения, где надо собрать сведения о жителях. Также есть электронный переписной лист для внесения данных. Ряд функций по их сбору автоматизирован, что должно значительно сократить время обработки данных. Встроенная проверка вводимых данных исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет контролировать количество переписанных в одной локации для снижения вероятности манипуляций и отслеживать динамику переписи онлайн. В случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

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