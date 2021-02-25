В Краснодаре открылась выставка работ кубанских журналистов «Золотой фотообъектив»
В Краснодаре с 25 февраля пройдет выставка «Золотой фотообъектив», организованная Союзом журналистов Кубани
Посетить фотовыставку можно с 25 февраля по 7 марта в Выставочном зале изобразительных искусств на улице Рашпилевской. Организаторы отметили, что из-за ковидных ограничений торжественную церемонию и награждение авторов перенесли на более позднее время.
В фотовыставку вошли 88 фотографий известных фоторепортеров со всей Кубани: Юрия Ходзицкого, Дениса Яковлева, Валерия Крачунова, Игоря Глазко, Михаила Ступина, Николая Хижняка, Андрея Вискушенко, Лидии Чухраевой, Александра Писаренко, Ирины Барсуковой.
«В этом году экспозицию, представленную Союзом журналистов Кубани, украсят работы безвременно ушедших от нас в 2020 году профессионалов. Это фотоработы членов СЖР Вячеслава Смеюхи и Виктора Мальчевского. Коллеги знали их как разносторонних, творческих людей и талантливых фотохудожников, наблюдательных путешественников», — сообщили в пресс-службе Союза журналистов Кубани.
В фотосерию Смеюхи вошли 28 снимков, которые ранее никогда не выставлялись. Также в экспозиции представят 29 фотографий из «Выставки пойманных моментов» Мальчевского. Эти кадры он снимал во время путешествий с женой по всему миру.
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В 2020 году поступило более 120 фотоснимков из 13 СМИ. Победителем признали фотокорреспондента газеты «Кубанские новости» Юрия Ходзицкого. В этом году он представил серию снимков о работе медиков в период пандемии и в «красной зоне». Обладателем «Золотого фотообъектива» Ходзицкий станет в третий раз. До этого он побеждал в 2013 и 2015 годах.
Кроме того, за актуальность репортажной съемки жюри отметили работы фотокорреспондента газеты «Кубанские новости» Михаила Ступина. За отражение темы горожан и города наградили фотокорреспондента газеты «Краснодарские известия» Дениса Яковлева, а за спортивную фотосерию — Валерия Крачунова.
Спецприз — поездку на форум в Сочи в сентябре этого года — получит фотокорреспондент газеты «Щербиновский курьер» Ирина Барсукова за снимок «Кормилица».