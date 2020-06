Скончался заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха. Каким его запомнили коллеги

View this post on Instagram

На 71-м году жизни скончался заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха. О прискорбном известии стало известно сегодня. В последние годы журналист боролся с тяжелой болезнью. 50 лет Вячеслав Смеюха проработал в СМИ. Он два раза был редактором «Кубанских новостей», руководил газетой «Краснодарские известия» и телерадиокомпанией «НТК». На протяжении нескольких лет Вячеслав Смеюха возглавлял департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края и Союз журналистов Кубани. Вячеслав Смеюха был не только профессиональным медиаменеджером, но и талантливым журналистом и фотографом. Многие знают и помнят его фотовыставки из снимков, привезенных из путешествий по России и разным странам мира. У Вячеслава Смеюхи есть множество высоких наград, среди которых – медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, он – обладатель званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный журналист Кубани». В 2019 году за большой вклад в развитие СМИ региона ему был присвоен почетный знак Союза журналистов Кубани «Признание». О времени и месте прощания с мэтром будут известны позднее. #журналист#кубань#смеюха