Скончался заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха. Каким его запомнили коллеги
19 июня на 71-м году жизни скончался кубанский журналист Вячеслав Смеюха
Информацию о его смерти сообщил на своей странице в фейсбуке его сын Андрей. По данным «Кубань 24», после несчастного случая Вячеслав Смеюха попал в больницу и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
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Долгие годы Вячеслав Смеюха руководил городской газетой «Краснодарские известия», возглавлял телерадиокомпанию «НТК», газету «Кубанские новости», руководил Союзом журналистов Кубани.
Прощание с Вячеславом Смеюхой состоится 21 июня. Гражданская панихида начнется в 12:00 в траурном зале Славянского кладбища, похороны назначены на 14:00.
Портал Юга.ру собрал отзывы коллег, друзей и учеников, опубликованные в соцсетях в связи со смертью журналиста.
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На 71-м году жизни скончался заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха. О прискорбном известии стало известно сегодня. В последние годы журналист боролся с тяжелой болезнью. 50 лет Вячеслав Смеюха проработал в СМИ. Он два раза был редактором «Кубанских новостей», руководил газетой «Краснодарские известия» и телерадиокомпанией «НТК». На протяжении нескольких лет Вячеслав Смеюха возглавлял департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края и Союз журналистов Кубани. Вячеслав Смеюха был не только профессиональным медиаменеджером, но и талантливым журналистом и фотографом. Многие знают и помнят его фотовыставки из снимков, привезенных из путешествий по России и разным странам мира. У Вячеслава Смеюхи есть множество высоких наград, среди которых – медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, он – обладатель званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный журналист Кубани». В 2019 году за большой вклад в развитие СМИ региона ему был присвоен почетный знак Союза журналистов Кубани «Признание». О времени и месте прощания с мэтром будут известны позднее. #журналист#кубань#смеюха
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О смерти мэтра кубанской журналистики стало известно 19 июня. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook Вячеслав Смеюха был яркой творческой личностью, человеком многогранных талантов, которого еще при жизни коллеги называли легендой журналистики Кубани. Он создал газету «Краснодарские известия» и более 10 лет был ее главным редактором. Также он руководил газетой «Кубанские новости», телерадиокомпанией «Новое телевидение Кубани», несколько лет возглавлял Союз журналистов Кубани. Возглавлял Вячеслав Сергеевич и краевой департамент по делам СМИ. Кроме того, заслуженный работник культуры страны и заслуженный журналист Кубани всю жизнь фотографировал. В его творческом багаже множество выставок. Его творческому пути может позавидовать каждый: сколько воплощено в жизнь идей! Он был настоящим реформатором медиа, умеющий собрать вокруг себя людей творческих и готовых реализовать самые дерзкие планы. Коллектив «Провинциальной газеты» выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Смеюхи.