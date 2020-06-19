Скончался заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха. Каким его запомнили коллеги

Информацию о его смерти сообщил на своей странице в фейсбуке его сын Андрей. По данным «Кубань 24», после несчастного случая Вячеслав Смеюха попал в больницу и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.