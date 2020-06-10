Ушел из жизни гендиректор «Казак FM» Виктор Мальчевский. Каким он запомнился коллегам

Краснодарский край

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В Краснодаре 10 июня скончался Заслуженный журналист Кубани, генеральный директор радио «Казак FM» Виктор Мальчевский

Виктор Мальчевский умер после долгой болезни в возрасте 49 лет. О его смерти сообщили на сайте «Казак FM».

Мальчевский — выпускник журфака КубГУ. В СМИ региона начал трудиться в 1992 году, начав с работы в независимой газете «Юг». Затем его деятельность была связана с телевидением и радио: с 2000 года работал на «Новом телевидении Кубани» (сейчас «Кубань 24»), на МТРК «Краснодар» и ГТРК «Кубань». С 2015 года он возглавлял радиостанцию «Казак FM».

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В 2002 году Мальчевский получил региональную премию «Золотое перо Кубани», а спустя два года был удостен звания Заслуженный журналист Кубани.

Виктора Мальчевского похоронят 12 июня. Прощание начнется в 10:00 в траурном зале Славянского кладбища, погребение назначено на 12:00.

Портал Юга Ру собрал в соцсетях отзывы коллег и друзей Виктора Мальчевского.

Журналистика Краснодар смерть СМИ

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