«Краснодар» попрощался со своим голкипером

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 14 января сообщил о досрочном расторжении контракта с одним из голкиперов

ФК «Краснодар» и голкипер Андрей Синицын достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона 2020/21.

Напомним, 32-летний Синицын играл за «быков» с июня 2012 года. Он провел на поле 103 матча (наивысший показатель в истории клуба), в 33 из которых оставил ворота в неприкосновенности.

Сейчас в составе «Краснодара» осталось три голкипера: 35-летний Евгений Городов, 21-летний Матвей Сафонов и 22-летний Денис Адамов.

ФК «Краснодар» Футбол

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