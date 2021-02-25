На Кубани выявили еще 142 случая коронавируса, а в Адыгее — 11

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 25 февраля COVID-19 обнаружили у 37 тыс. 957 человек

Согласно федеральной статистике, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 11 тыс. 198 жителей России, написал RT. Всего за время пандемии оперштаб сообщил о 4 млн 212 тыс. 100 инфицированных.

К 25 февраля от ковида умерли 84 тыс. 876 пациентов (+446 смертей за сутки), а 3 млн 767 тыс. 664 человека выздоровели (+16 тыс. 102).

Больше всего новых случаев зафиксировали накануне в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 406, в Санкт-Петербурге — 911, в Московской области — 495.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация сложилась следующая: Ростовская область — 296, Краснодарский край — 142, Кабардино-Балкария — 73, Крым — 67, Севастополь — 64, Ставропольский край — 62, Карачаево-Черкесия — 43, Дагестан — 40, Северная Осетия — 34, Ингушетия — 14, Чечня — 12, Адыгея — 11.

Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 142 новых заражённых — 80 женщин и 62 мужчины. Самому старшему пациенту 83 года. Также коронавирус обнаружили у семи детей, младшему из которых полгода.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • 50 — в Краснодаре;
  • 20 — в Сочи;
  • 11 — в Новороссийске;
  • 7 — в Армавире;
  • 6 — в Кореновском и Приморско-Ахтарском районах;
  • 4 — в Геленджике, Туапсинском и Мостовском районах;
  • 3 — в Динском, Лабинском, Крымском и Павловском районах;
  • 2 — в Анапе, Выселковском, Ейском, Курганинском, Тимашевском, Щербиновском районах;
  • 1 — в Белореченском, Красноармейском, Славянском, Темрюкском, Тихорецком и Новокубанском районах.

За весь период в лабораториях Кубани провели 2 млн 511 тыс. 48 исследований на COVID-19, в том числе 7 тыс. 56 — за последние сутки. С начала пандемии положительные тесты получили 37 тыс. 957 человек, включая 2 тыс. 715 детей. Показатель заболеваемости достиг 668,7 случаев на 100 тыс. населения края.

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По данным кубанского минздрава, выздоровели 32 тыс. 274 пациента (+209 за последние сутки). Медикам не удалось спасти 1 тыс. 885 человек (+16 новых летальных случаев). 87 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 — на ЭКМО. В стационарах лечится 1 тыс. 181 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 2 тыс. 617 — на дому.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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