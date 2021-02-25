На Кубани выявили еще 142 случая коронавируса, а в Адыгее — 11

В Краснодарском крае к 25 февраля COVID-19 обнаружили у 37 тыс. 957 человек

Согласно федеральной статистике, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 11 тыс. 198 жителей России, написал RT. Всего за время пандемии оперштаб сообщил о 4 млн 212 тыс. 100 инфицированных.

К 25 февраля от ковида умерли 84 тыс. 876 пациентов (+446 смертей за сутки), а 3 млн 767 тыс. 664 человека выздоровели (+16 тыс. 102).