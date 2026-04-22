В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы

22 апреля Следственный комитет Адыгеи сообщил, что заведующую отделением наркологического диспансера задержали по делу о коррупции. Ее подозревают в получении взяток за незаконное снятие с учета двух человек.

По данным следствия, женщина, в чьи должностные обязанности входила организация профилактической и лечебной работы врачей отделения, в октябре 2025 года и феврале 2026-го получила 25 и 20 тыс. рублей. При этом деньги дали не только ей, но и другим сотрудникам медучреждения.