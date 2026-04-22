В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
22 апреля Следственный комитет Адыгеи сообщил, что заведующую отделением наркологического диспансера задержали по делу о коррупции. Ее подозревают в получении взяток за незаконное снятие с учета двух человек.

По данным следствия, женщина, в чьи должностные обязанности входила организация профилактической и лечебной работы врачей отделения, в октябре 2025 года и феврале 2026-го получила 25 и 20 тыс. рублей. При этом деньги дали не только ей, но и другим сотрудникам медучреждения.

В отношении заведующей возбудили уголовное дело за получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ей грозит штраф от 1 до 3 млн рублей или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Обвиняемую отправили под домашний арест. Следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия. Их цель — не только выяснить все обстоятельства дела, но и добиться отмены решений о снятии людей с наркоучета.

Как писали Юга.ру, суд Краснодара изъял имущество семьи бывшего начальника судебных приставов.

