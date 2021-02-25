Россияне с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть в Грузию с 1 марта

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Правительство Грузии 24 декабря сообщило об ослаблении коронавирусных ограничений

С марта 2020 года в Грузии действовал запрет на регулярное авиасообщение. Его сняли 1 февраля. После этого в страну могли попасть туристы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Жителям Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и государств ЕС разрешили прилетать в Грузию без прививки. Однако они должны были предъявить на границе справку об отрицательном результате теста.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили 24 февраля сообщил, что правительство решило расширить список стран, граждане которых могут попасть в страну по воздуху при наличии отрицательного ПЦР-теста.

С 1 марта в Грузию смогут летать жители России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана. Сухопутные границы страны по-прежнему будут закрыты для туристов, уточнил ТАСС.

Читайте также:

Как напомнил телеканала «360», сейчас для россиян открыты границы более 20 стран. Самые популярные направления — Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания и Занзибар. Также с 1 марта должны были открыться границы Кипра, однако власти страны отложили это решение на месяц.

Авиация Грузия Коронавирус Курорты и туризм Международные отношения путешествия

Новости

Россияне с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть в Грузию с 1 марта
Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
На Кубани юрист воинской части почти год получала зарплату за фиктивную работу по выходным
В Анапе оштрафуют два бара, в которых посетители курили кальян
Власти Краснодара рассказали, кто построит в городе крематорий
В Сочи «Ласточка» насмерть сбила женщину

Лента новостей

Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Вчера, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках

Реклама на портале