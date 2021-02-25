Россияне с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть в Грузию с 1 марта

С марта 2020 года в Грузии действовал запрет на регулярное авиасообщение. Его сняли 1 февраля. После этого в страну могли попасть туристы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Жителям Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и государств ЕС разрешили прилетать в Грузию без прививки. Однако они должны были предъявить на границе справку об отрицательном результате теста.