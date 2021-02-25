Россияне с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть в Грузию с 1 марта
Правительство Грузии 24 декабря сообщило об ослаблении коронавирусных ограничений
С марта 2020 года в Грузии действовал запрет на регулярное авиасообщение. Его сняли 1 февраля. После этого в страну могли попасть туристы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Жителям Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и государств ЕС разрешили прилетать в Грузию без прививки. Однако они должны были предъявить на границе справку об отрицательном результате теста.
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили 24 февраля сообщил, что правительство решило расширить список стран, граждане которых могут попасть в страну по воздуху при наличии отрицательного ПЦР-теста.
С 1 марта в Грузию смогут летать жители России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана. Сухопутные границы страны по-прежнему будут закрыты для туристов, уточнил ТАСС.
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Как напомнил телеканала «360», сейчас для россиян открыты границы более 20 стран. Самые популярные направления — Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания и Занзибар. Также с 1 марта должны были открыться границы Кипра, однако власти страны отложили это решение на месяц.