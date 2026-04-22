В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов

21 апреля пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что в городе изъяли более 3 тыс. единиц немаркированных биологически активных добавок к пище (БАДов). Их обнаружили в семи торговых точках, расположенных на улицах Хакурате, Игнатова, Стасова, 40-летия Победы, Тюляева, Кубанской набережной и Московской.

Продажей немаркированных БАДов занимался один предприниматель. В действиях мужчины и других лиц нашли признаки преступления по статье о «Производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесении информации, предусмотренной законом РФ» (171.1 УК РФ).