В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов
21 апреля пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что в городе изъяли более 3 тыс. единиц немаркированных биологически активных добавок к пище (БАДов). Их обнаружили в семи торговых точках, расположенных на улицах Хакурате, Игнатова, Стасова, 40-летия Победы, Тюляева, Кубанской набережной и Московской.
Продажей немаркированных БАДов занимался один предприниматель. В действиях мужчины и других лиц нашли признаки преступления по статье о «Производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесении информации, предусмотренной законом РФ» (171.1 УК РФ).
В Краснодарском крае продолжают скупать антидепрессанты:
Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.
Отметим, что 22 апреля в компании DSM Group рассказали «Ведомостям Юг», что в 2025 году жители Краснодарского края потратили на покупку БАДов в региональных аптеках 16,7 млрд рублей. Это на 52% больше, чем в 2024 году, когда сумма достигала 11 млрд рублей.
Чаще всего жители Кубани покупали БАДы, действующие на весь организм в целом. Их доля продаж составила 28,94%. На втором месте оказались добавки для пищеварительной системы — 21,42%. Заметнее всего выросла доля БАДов для центральной нервной системы — с 9,92% до 11,34%, а также добавок, действующих на мочевыделительную систему, — с 3,29% до 5,03%.
Как писали Юга.ру, в марте в краснодарские аптеки не доехал препарат, необходимый пациентам с дисфункцией надпочечников. Власти прокомментировали перебои с поставками.