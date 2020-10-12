В Краснодаре мужчина украл электросамокат, но выкинул его из-за отсутствия зарядки

Местный житель обратился в отдел полиции поселка Калинино и рассказал об исчезновении электросамоката, который он оставил возле магазина на улице Гомельской.

Сотрудники МВД установили номер автомобиля, на котором передвигался возможный преступник. Позже в краевой столице задержали ранее судимого за кражу 29-летнего местного жителя, который признался в хищении. Он рассказал, что электросамокат выбросил из-за отсутствия зарядки к нему. При этом стало известно, что мужчина украл у знакомого шуруповерт, перфоратор, телевизор и мобильный телефон, общей стоимостью более 30 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.