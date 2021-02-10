Приезжий украл из дома краснодарцев сейф с деньгами и украшениями стоимостью более 15 млн рублей

В Краснодаре 10 февраля завели уголовное дело на мужчину, укравшего сейф с имуществом на 15 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции в Краснодаре обратился местный житель, который заметил дома пропажу сейфа. В нем хранились деньги и ювелирные украшения общей стоимостью более 15 млн рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. Это помогло им установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Воронежской области, которого задержали по месту фактического жительства и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

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Выяснилось, что мужчина перелез через забор дома, достал из салона машины, которая стояла открытой во дворе, ключи от входной двери и зашел внутрь. В это время хозяева спали. Мужчина украл сейф с деньгами и ювелирными украшениями и распорядился ими по своему усмотрению. Полицейским удалось изъять часть похищенного и вернуть законному владельцу.

Кроме того, сотрудники полиции установили причастность мужчины к еще одному похожему случаю, где ущерб потерпевшим составил порядка 70 тыс. рублей.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей, против него возбудили дело по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 10 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.