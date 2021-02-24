На Кубани собака застряла между бетонными плитами, потребовалась помощь спасателей

В Мостовском районе помогли собаке, которая не могла самостоятельно выбраться из-под бетонных плит

23 февраля жители поселка Мостовского обнаружили пса на пустыре около недостроенного здания. Он застрял в щели между бетонными плитами. Собака не могла выбраться и громко скулила.

На место выехали спасатели Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Специалисты сделали подкоп под бетонными плитами и зафиксировали так, чтобы они не обрушились. Затем пса удалось вытащить. Во время спасательной операции он не пострадал, рассказали в инстаграме «Кубань-СПАС» 24 февраля.

Ранее Юга.ру рассказывали, что во время февральских морозов на Кубани спасли замерзающего пса, который сломал лапу.