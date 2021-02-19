На Кубани спасли замерзающую собаку со сломанной лапой

18 февраля в Белореченском районе помогли собаке, которая не могла двигаться и лежала в снегу

Информация о замерзающем псе в поселке Южный поступила вечером 18 февраля. Прибывшие на место вызова спасатели нашли пса в снежной яме. У него была сломана задняя нога, а из-за глубокого снега он не мог самостоятельно передвигаться.

Собаку погрузили на носилки и накрыли согревающим брезентом. Животное накормили и на служебной машине доставили к ветеринарному врачу. В пути один из спасателей через соцсети нашел хозяйку собаки. Она приехала в клинику и рассказала, что искала питомца уже три дня, написали в инстаграме «Кубань-СПАС» 19 февраля.

Напомним, в начале февраля в Мостовском районе спасли собаку, которая около недели провела на острове посреди реки. А на днях в Крымске дети увидели на улице щенка, накрыли его и легли рядом, чтобы согреть.