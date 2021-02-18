В Крымске дети увидели на улице щенка, накрыли его и легли рядом, чтобы согреть

В Крымске в феврале дети увидели на снегу замерзшего щенка и помогли ему согреться

Об этой истории накануне рассказали в инстаграме группы волонтеров «PROДобро». В Крымске дети увидели рядом с автобусной остановкой щенка, который замерзал на снегу. На улице в тот момент температура составляла -5 °С, ощущалось как -13 °С. Школьники попытались согреть животное: мальчики ненадолго накрыли его своей курткой и рюкзаком, а девочка легла рядом, укрыв собаку под своей одеждой.

«Напомним, на улице мы сегодня мерзли даже в шубах. А ребенок снимает с себя куртку и накрывает ей мерзнущего щенка! А девочка, которая легла на снег, чтобы согреть малышку?! Очень надеемся, что ребята не простыли», — рассказали в группе помощи животным.

Мальчика без куртки заметил один из волонтеров, только потом он увидел щенка. Позже стало известно, что дети, спасшие собаку, — пятиклассники школы № 9 Крымска.

Собаку забрали в приют, согрели и накормили. Врачи осмотрели животное и пришли к выводу, что оно здоровое. Теперь для щенка, которого назвали Мэри, ищут новый дом и хозяина.