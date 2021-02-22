Руководителя штаба Навального в Краснодаре обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Об этом девушка рассказала в твиттере и телеграме. Согласно копии документа, опубликованной ее адвокатом Михаилом Беньяшом, Панченко в день акции 14 февраля в поддержку Алексея Навального выложила в сторис на своей странице в инстаграме две фотографии. На одной изображены два парня, на другой — две девушки и человек, державший плакат с надписью «Любовь сильнее страха». В рапорте говорится, что пары «осуществляли тактильные прикосновения губами друг к другу».

«Позвонили моему адвокату, попросили прийти в отдел. Мы приехали, заполнили объяснительную о том, что прикосновение губами не является пропагандой — привели примеры из литературы и советского кинематографа, фото Брежнева. В итоге все равно полицейские составили протокол. Это цирк, в суде будет весело», — прокомментировала Юга.ру Анастасия Панченко.

Адвокат Михаил Беньяш сообщил, что по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Панченко добавила, что дату суда еще не назначили. Она думает, что заседание состоится через одну или две недели.

Как писали Юга.ру, 12 января против Панченко завели дело за оскорбление президента России Владимира Путина. А 21 января (за два дня до того, как по всей России прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Алексея Навального) Анастасию Панченко задержали и обвинили в организации несогласованной акции и арестовали на 10 суток. После выхода из Усть-Лабинского спецприемника, Панчеко рассказала журналисту Юга.ру девушка описала, чем кормят арестантов, в каких камерах они живут и можно ли им пользоваться телефонами.