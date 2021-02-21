На Кубани из-за коронавируса закрыли детский сад

Напомним, 11 января школьники региона начали учиться в штатном режиме. Но для 94 детей школы № 11 Калининского района продлили каникулы, потому что там заболели учителя.

Также на Кубани работают все детские сады. На карантине по гриппу и ОРВИ находились только 18 воспитанников одной группы в детсаду Приморско-Ахтарского района. Позже, 8 февраля, из-за коронавируса закрывали детсад в Отрадненском районе. На самоизоляцию отправили 90 детей.