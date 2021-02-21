На Кубани из-за коронавируса закрыли детский сад

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 21 февраля сообщил о выявленных случаях COVID-19 в детсаду Лабинского района

Напомним, 11 января школьники региона начали учиться в штатном режиме. Но для 94 детей школы № 11 Калининского района продлили каникулы, потому что там заболели учителя.

Также на Кубани работают все детские сады. На карантине по гриппу и ОРВИ находились только 18 воспитанников одной группы в детсаду Приморско-Ахтарского района. Позже, 8 февраля, из-за коронавируса закрывали детсад в Отрадненском районе. На самоизоляцию отправили 90 детей.

21 февраля в оперштабе Кубани сообщили, что из-за вспышки коронавируса закрыли детсад в Лабинском районе. Воспитанников учреждения отправили на двухнедельный карантин. За это время в детском саду проведут дополнительную санобработку помещений.

Также из-за COVID-19 закрыты семь групп в пяти детсадах Краснодара, Сочи, Апшеронского, Выселковского и Темрюкского районов.

В 12 школах Краснодара, Геленджика, Сочи, Тихорецкого, Новопокровского и Крымского районов на карантине находятся 33 класса.

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В Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже на самоизоляцию отправили студентов одной группы. Из-за контакта с заболевшими COVID-19 дистанционно учатся около 200 студентов кубанских вузов. В дистанционном режиме также учатся студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия.

Дети Детские сады Коронавирус Лабинский район Роспотребнадзор Эпидемии

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