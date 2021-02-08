На Кубани из-за COVID-19 закрыли детсад
На Кубани из-за коронавируса закрыли 36 групп в детских садах и 25 классов в школах
Напомним, 11 января на Кубани в очном режиме начали работать все школы, кроме одной. При этом еще в декабре 2020-го власти сообщали, что число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в три раза и достигло 10 тыс. человек. В конце января стало известно, что на домашнем обучении находятся около 1 тыс. школьников и 18 тыс. студентов.
В кубанском оперштабе 8 февраля сообщили, что в Отрадненском районе из-за выявленных случаев коронавируса закрыли детский сад. На самоизоляцию отправили 90 детей.
Кроме того, в 13 детсадах Краснодара и Туапсинского района закрыли 36 групп. В 24 школах Краснодара, Сочи, Геленджика, Туапсинского, Белореченского, Выселковского, Новопокровского, Динского, Мостовского и Павловского районов из-за COVID-19 на удаленку отправили 25 классов. В краевом министерства образования отметили, что дома учится 0,1% учеников.
Восемь групп закрыли в Краснодарском политехническом техникуме, Краснодарском техническом колледже, Краснодарском машиностроительном колледже и Лабинском аграрном техникуме.
Всего более 74 тыс. студентов 46 вузов обучаются по смешанной форме, в их числе учащиеся колледжей.
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