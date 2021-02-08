На Кубани из-за COVID-19 закрыли детсад

На Кубани из-за коронавируса закрыли 36 групп в детских садах и 25 классов в школах

Напомним, 11 января на Кубани в очном режиме начали работать все школы, кроме одной. При этом еще в декабре 2020-го власти сообщали, что число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в три раза и достигло 10 тыс. человек. В конце января стало известно, что на домашнем обучении находятся около 1 тыс. школьников и 18 тыс. студентов.

В кубанском оперштабе 8 февраля сообщили, что в Отрадненском районе из-за выявленных случаев коронавируса закрыли детский сад. На самоизоляцию отправили 90 детей.