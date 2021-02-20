В праздники между Туапсе и Гагрой будет ходить туристический поезд в советском стиле

Абхазия, Краснодарский край

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В праздничные дни февраля и марта между Туапсе и Гагрой будет курсировать туристический поезд

Туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра) оформлен элементами советской эпохи и стилизован под 1970-1980-е годы. Состав начал курсировать 15 августа 2020 года, а на новогодних праздниках ходил по обновленному маршруту — до Кисловодска.

19 февраля в пресс-службе СКЖД сообщили, что поезд будет ходить в праздничные дни февраля и марта. Из Туапсе с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта состав будет отправляться в 5:20. Прибытие — в 11:30. Отправление в обратный путь из Гагры в 18:43, на вокзале в Туапсе поезд окажется на следующие сутки в 00:35.

В пути состав будет останавливаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое и Цандрыпш.

В поезде есть плацкартные и купейные (для двух и четырех человек) вагоны, а также общие и сидячие места. В вагонах есть кондиционеры, розетки, USB-разъемы для зарядки телефонов и биотуалеты.

дорога на курорт Сочи

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