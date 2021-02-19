В Краснодаре перенесли ярмарки выходного дня

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре начали работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 17.

Обычно ярмарки проходят по субботам, однако в этот раз их перенесли из-за трехдневных праздничных выходных и шестидневной рабочей недели. Производители из городов и районов края приедут в Краснодар 21 февраля. Роспотребнадзор будет контролировать проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторить соблюдение правил торговли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Городские ярмарки расположены по адресам: