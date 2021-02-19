В Краснодаре перенесли ярмарки выходного дня

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре из-за переноса праздничных дней ярмарки выходного дня пройдут 21 февраля

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре начали работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 17.

Читайте также:

Обычно ярмарки проходят по субботам, однако в этот раз их перенесли из-за трехдневных праздничных выходных и шестидневной рабочей недели. Производители из городов и районов края приедут в Краснодар 21 февраля. Роспотребнадзор будет контролировать проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторить соблюдение правил торговли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Городские ярмарки расположены по адресам:

  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
  • улица Буденного — квартал между Красной и Рашпилевской;
  • улица Архитектора Ишунина, 7/1;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица имени Героя Яцкова, 11;
  • улица Уральская, 168;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Захарова, 23;
  • проспект Чекистов, 9;
  • улица Думенко, 13;
  • улица Зиповская, 34/Б;
  • улица Заводская, 9 (Пашковский жилой массив);
  • улица имени Евдокии Бершанской, 117;
  • улица имени Евгении Жигуленко, 4;
  • хутор Ленина, улица Огородная, 62.
Краснодар Праздники Торговля Ярмарки

Новости

В 2020 году в суды Кубани поступило более 48 тыс. дел о нарушении карантина
В Краснодаре в районе улицы Российской ограничат движение машин
В Сочи сноубордист провалился в трехметровую снежную яму
В Краснодаре перенесли ярмарки выходного дня
В Сочи второй день лежит снег. Подборка заснеженных пальм, пляжей и улиц из инстаграма
В Сочи во время шторма смыло в море женщину с собакой. Их начали искать спустя четыре дня

Лента новостей

Не только море и «дворец Путина»
Сегодня, 08:02
Не только море и «дворец Путина»
Что еще посмотреть в Геленджике
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Вчера, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
17 февраля, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре

Реклама на портале