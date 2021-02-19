В Краснодаре перенесли ярмарки выходного дня
В Краснодаре из-за переноса праздничных дней ярмарки выходного дня пройдут 21 февраля
Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре начали работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 17.
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Обычно ярмарки проходят по субботам, однако в этот раз их перенесли из-за трехдневных праздничных выходных и шестидневной рабочей недели. Производители из городов и районов края приедут в Краснодар 21 февраля. Роспотребнадзор будет контролировать проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторить соблюдение правил торговли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Городские ярмарки расположены по адресам:
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
- улица Буденного — квартал между Красной и Рашпилевской;
- улица Архитектора Ишунина, 7/1;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица имени Героя Яцкова, 11;
- улица Уральская, 168;
- улица Каляева, 198;
- улица Захарова, 23;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Думенко, 13;
- улица Зиповская, 34/Б;
- улица Заводская, 9 (Пашковский жилой массив);
- улица имени Евдокии Бершанской, 117;
- улица имени Евгении Жигуленко, 4;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
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