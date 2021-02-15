В России началась шестидневная рабочая неделя

В России на этой неделе суббота 20 февраля будет рабочим днем

Как напомнили в Роструде, празднованию Дня защитника Отечества предшествует единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. Россияне будут работать с 15 по 20 февраля, включая субботу, объяснил RT.

После этого граждан ожидают три выходных дня — с 21 по 23 февраля включительно. А со среды 24 февраля, начнется короткая рабочая неделя, которая продлится три дня.