В России началась шестидневная рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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В России на этой неделе суббота 20 февраля будет рабочим днем

Как напомнили в Роструде, празднованию Дня защитника Отечества предшествует единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. Россияне будут работать с 15 по 20 февраля, включая субботу, объяснил RT.

После этого граждан ожидают три выходных дня — с 21 по 23 февраля включительно. А со среды 24 февраля, начнется короткая рабочая неделя, которая продлится три дня.

Полный календарь выходных дней на 2021 год можно посмотреть здесь.

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