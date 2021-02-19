Ученикам одной из школ Краснодара запретили наносить татуировки, макияж и красить волосы. Законно ли это?

19 февраля порталу Юга.ру прокомментировали в мэрии Краснодара запрет, который установили в одной из местных школ на татуировки, крашеные волосы и макияж

Что произошло? 16 февраля в паблике «Туподар Краснодар» появился пост о школе № 65. На фотографии, сделанной учеником, — документ с положениями учреждения. В них указано, что обучающимся запрещено красить волосы и ногти и наносить татуировки, макияж, использовать косметику. «Запрещаются экстравагантные стрижки и прически. Длинные волосы девочек должны быть заплетены или уложены. Прически мальчиков должны быть классическими и короткими. Запрещается выбривать волосы, наносить узоры или надписи на голову», — сообщается там.

Также на листе написано, что школьная форма обязательна для учеников с 1 по 11 класс. Родители обязаны приобретать ее к началу учебного года либо в течение месяца после зачисления. Как это прокомментировала мэрия? Портал Юга.ру запросил комментарий у мэрии города. В департаменте образования администрации Краснодара 19 февраля рассказали, что 16 апреля 2019 года на совместном заседании совета родителей и представителей родительских комитетов приняли положение о внешнем виде учащихся. В нем прописано, что мальчики должны иметь короткие классические прически, а длинные волосы девочек должны быть уложены или заплетены. «Такое решение принято в целях безопасности детей и исключения попадания волос в пищу в столовой. Все положения, в том числе положение о школьной форме учащихся, размещены на официальном сайте школы», — заявили в мэрии. В департаменте добавили, что учащиеся и родители были ознакомлены с положениями. Работники школы ведут индивидуальную разъяснительную работу с ними по поводу внешнего вида, «устанавливают причину изменений ребенка, всегда находят совместное решение», отметили в администрации.

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Что утверждает закон? Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации вправе устанавливать требования к одежде обучающихся: общему виду, цвету, фасону, знакам отличия на ней и правилам ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт принимают с учетом мнения совета учеников или студентов, совета родителей, а также представительного органа работников организации. Согласно ч. 4 ст. 30 того же закона, локальные нормативные акты организации не применяются и подлежат отмене, если они ухудшают положение учеников по сравнению с тем, что установлено законодательством об образовании, либо имеют нарушения установленного порядка. Последнюю часть иллюстрирует случай из другого региона России. В 2018 году в Перми отстранили от занятий девушку из-за волос, окрашенных в розовый цвет, сообщали Ura.ru. В нормативном акте, установленным школой, было указано, что ученики не могут иметь экстравагантные прически и красить волосы.