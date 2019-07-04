Матвиенко предложила к новому учебному году запретить брать мобильные телефоны в школах

По мнению главы Совфеда, в школах нет необходимых условий для их хранения смартфонов, поэтому брать их с собой детям не стоит. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, прошедшем 4 июля.

«Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она призвала решить этот вопрос до начала нового учебного года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что совместно с Рособрнадзором и Российской академией образования ведомство разработает предложения по этому вопросу и предоставит их через месяц.

Позже Матвиенко рассказала журналистам, что проблему использования в школах телефонов нельзя решить жесткими запретительными мерами. Поэтому она предложила создать условия для их хранения, чтобы дети не брали их в класс.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя предложение Матвиенко, отметила, что это не первая подобная инициатива.

«Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки», — цитирует Волынец RT.

По ее мнению, ограничение использования телефонов во время учебного процесса оправданно, однако в течение дня и в дороге ребенок должен иметь возможность связаться с родителями.

«Инициатива, скорее всего, не будет поддержана большинством родителей», — сказала Волынец.