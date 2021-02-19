На Кубани сотрудникам завода задолжали более 4 млн рублей

19 февраля в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что завод в Мостовском районе задолжал сотрудникам более 4 млн рублей

С 2017 года Мостовской дробильно-сортировочный завод находится в стадии конкурсного производства (процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику). Районная прокуратура провела проверку и выяснила, что завод задержал зарплаты 27 рабочим. Общая сумма задолженности составила 4 млн 270 тыс. рублей.

При этом у предприятия были деньги после продажи имущества. Однако конкурсный управляющий не платил сотрудникам, а от органов статистического учета задолженность скрывал.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (Непредоставление первичных статистических данных) и внесла представление об их устранении.

После вмешательства надзорного органа конкурсный управляющий полностью погасил задолженность по заработной плате перед всеми работниками завода, сообщили 19 февраля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.