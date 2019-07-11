Строители Крымского моста заявили о задержке зарплат. В руководстве фирмы-субподрядчика оказались банкроты

Сотрудники одного из субподрядчиков строительства Крымского моста - АО «Фирма ДЕКО» заявили, что им несколько месяцев не платят зарплату, и что фирму могут обанкротить

Новосибирская компания «ДЕКО» — один из девяти субподрядчиков, которых нанял главный подрядчик — ООО «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга. «ДЕКО» появилась в 1992 году и занималась оптовой торговлей и пошивом одежды и обуви; в 2015 году она резко сменила сферу деятельности на строительство автомобильных и железных дорог и присоединилась к возведению моста, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, «ДЕКО» уже полгода не выплачивает деньги своим субподрядчикам — долг перед 40 с лишним фирмам составил более 400 млн рублей, а 700 сотрудникам задолжала 65 миллионов. Соответствующее видеообращение строители записали к президенту Владимиру Путину. В «СГМ-Мосте» в свою очередь утверждают, что перечислили субподрядчику все необходимые средства, и заявляют, что фирма выполнила не весь объем работ.

«Во втором квартале 2019 года "ФИРМА ДЕКО" заявила о внутренних финансовых трудностях и приостановила выполнение оставшихся работ на Крымском мосту», — цитирует РИА «Крым» комментарий инфоцентра «Крымский мост».

С апреля у фирмы дважды сменился гендиректор — сначала это был Антон Гурьянов, потом его сменил Сергей Репников. Последний заявил агентству, что компания находится в тяжелом финансовом состоянии из-за того, что контракт по работе на мосту фактически закончился, а второй, связанный со строительством таманского терминала навалочных грузов, разорван из-за невыполнения графика. Он пояснил, что контракт по терминалу не был выполнен по объективным причинам (сломалась специализированная дорогостоящая техника и подвели погодные условия) и предприятие лишилось оборотных средств. При этом Репников пообещал, что зарплаты сотрудникам фирмы выплатят за счет средств, которые должен компании заказчик контракта по терминалу.

Однако строители заявляют, что никакой информации о планах по выплате зарплаты у них нет. Порталу Anapa Today они рассказали, что руководство «ДЕКО» советует им обращаться в прокуратуру.

По словам строителей, фирма не раскрывает своих реальных владельцев, но им известно, что бенефициарами являются Альберт Кошкин и его сын Владислав Кошкин, связанные с новосибирской компанией «Сибмост» [они же принимали участие в недавней встрече по поводу проблем фирмы «ДЕКО]. Оба они числятся в Федеральном реестре сведений о банкротстве из-за миллиардных долгов (по данным «Коммерсанта», общий их долг превышает превышают 11,5 млрд рублей).

Руководители фирм-субподрядчиков и строители опасаются, что «ДЕКО» тоже признают банкротом, и тогда они могут не дождаться возвращения долгов либо получат небольшую их часть.

1 июня один из кредиторов «ДЕКО» — ООО «Бояр» — сообщил, что обратится в суд с заявлением о банкротстве «ДЕКО», если фирма не погасит перед обществом долг в размере 350 тыс. рублей.