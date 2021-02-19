Кинотеатр в ТРЦ «Галерея Краснодар» возобновил работу

Напомним, в конце декабря на Кубани разрешили открыться кинотеатрам при нагрузке не более 15% от общей вместимости зала. Однако уже 7 января кинотеатр сети «Киномакс», расположенный в ТРК «Галерея-Краснодар», объявил о закрытии. Администрация объяснила, что залы закрыли «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения». Более конкретные причины не сообщались.

Также с 16 января в краевом центре перестали работать кинозалы в ТРЦ «OZ МОЛЛ». Однако сейчас они уже работают.

18 февраля кинотеатр сети «Киномакс» возобновил свою работу в «Галерее». Он будет работать при соблюдении социальной дистанции и заполняемости не более 30%. Также все зрители обязаны носить маски, заключили на сайте торгового центра.