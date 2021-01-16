В Краснодаре закрылся еще один кинотеатр

Об этом сообщается в аккаунте кинотеатра в инстаграме. Причина не уточняется, однако указывается, что решение о закрытии исходит не от кинотеатра. Денежные средства за билеты возвратят. Если билет приобретался в кассе кинотеатра, то необходимо написать заявление. Если онлайн — возврат будет автоматическим в течение трех рабочих дней.

«Приносим свои извинения! Мы очень надеемся на скорую встречу, будьте здоровы, берегите себя и ваших близких!» — написано в конце поста.

Как писали Юга.ру, 28 декабря главный санитарный врач края Мария Потемкина подписала постановление, согласно которому с 31 декабря кинотеатры и кинозалы возобновляют работу. Однако загруженность зала должна быть не больше 15%.

7 января кинотеатр сети «Киномакс», расположенный в ТРК «Галерея-Краснодар», объявил о закрытии.