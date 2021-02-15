В Краснодаре проходит выставка бронзовой скульптуры Андрея Новожёнова

В 22 работах Андрея Новожёнова отражен путь человека, который автор воплотил в бронзе.



«Бронза стала для Андрея излюбленным материалом, из которого он создает очень точные и интригующие ситуативные образы. Передаваемые линии и характеры выражают взаимоотношения личности с миром, ищут свое место в энергетической системе реальности. Мечта выплавляется в фантасмагорию, красота сплетается с уродством, мысль расщепляется на невообразимые элементы», — рассказали организаторы выставки.