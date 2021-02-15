В Краснодаре проходит выставка бронзовой скульптуры Андрея Новожёнова
В краснодарской галерее «Свои» проходит выставка современной скульптуры из бронзы Андрея Новожёнова «Линии жизни»
В 22 работах Андрея Новожёнова отражен путь человека, который автор воплотил в бронзе.
«Бронза стала для Андрея излюбленным материалом, из которого он создает очень точные и интригующие ситуативные образы. Передаваемые линии и характеры выражают взаимоотношения личности с миром, ищут свое место в энергетической системе реальности. Мечта выплавляется в фантасмагорию, красота сплетается с уродством, мысль расщепляется на невообразимые элементы», — рассказали организаторы выставки.
Выставка «Линии жизни» будет работать в арт-пространстве «Свои» до 20 февраля с 18:00 до 20:00. Стоимость билетов — 200 рублей.
Арт-пространство «Свои» находится по улице Зиповской, 5 В, литер Х, в правом крыле здания на четвертом этаже. Его создали выпускники театра-школы актера Стаса Слободянюка. Там проходят спектакли, квартирники и концерты местных музыкантов, творческие встречи и кинопоказы.