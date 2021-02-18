Ростовская активистка Анастасия Шевченко получила условный срок. Прокурор просил 5 лет колонии

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону суд 18 февраля вынес приговор Анастасии Шевченко, арестованной по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Напомним, в январе 2019 года ростовская активистка Анастасия Шевченко стала первой в стране обвиняемой по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Женщина находилась под домашним арестом с конца января 2019-го.

По версии следствия, Шевченко участвовала в политических дебатах и организовала семинар для кандидатов в депутаты. Международные организации признали активистку политической заключенной.

Читайте также:

В конце января 2019-го в реанимации умерла 17-летняя дочь Шевченко. С пяти лет из-за особенностей развития девочка жила в специализированном интернате, а мать навещала ее каждые выходные. Однако после возбуждения уголовного дела женщина из-за домашнего ареста не могла к ней приезжать. После смерти дочери у активистки осталось еще двое несовершеннолетних детей, опекуном которых является только она.

18 февраля Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного срока, в то время как прокурор просил для нее пять лет лишения свободы, сообщила «Медиазона». Кроме того, женщине назначили четыре года испытательного срока, отменили домашний арест и оставили под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу. Также суд постановил уничтожить игру «Вместо Путина», уточнила «Правозащита Открытки».

Общественные организации Открытая Россия Полиция Правосудие Суд

Новости

В Анапе начали сносить 12-этажный дом. Его застройщик пытался покончить с собой в суде
В Краснодаре продолжают собирать первый местный троллейбус
В Краснодаре проходит выставка, на которую можно попасть за 10 рублей
В Крымске дети увидели на улице щенка, накрыли его и легли рядом, чтобы согреть
Краснодарское издательство «Асебия» выпустило «Конституцию Метароссии»
В Краснодаре таксист написал ложный донос на пассажира, который не заплатил за поездку

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Вчера, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Сегодня, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища

Реклама на портале