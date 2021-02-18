Ростовская активистка Анастасия Шевченко получила условный срок. Прокурор просил 5 лет колонии
В Ростове-на-Дону суд 18 февраля вынес приговор Анастасии Шевченко, арестованной по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией»
Напомним, в январе 2019 года ростовская активистка Анастасия Шевченко стала первой в стране обвиняемой по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Женщина находилась под домашним арестом с конца января 2019-го.
По версии следствия, Шевченко участвовала в политических дебатах и организовала семинар для кандидатов в депутаты. Международные организации признали активистку политической заключенной.
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В конце января 2019-го в реанимации умерла 17-летняя дочь Шевченко. С пяти лет из-за особенностей развития девочка жила в специализированном интернате, а мать навещала ее каждые выходные. Однако после возбуждения уголовного дела женщина из-за домашнего ареста не могла к ней приезжать. После смерти дочери у активистки осталось еще двое несовершеннолетних детей, опекуном которых является только она.
18 февраля Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного срока, в то время как прокурор просил для нее пять лет лишения свободы, сообщила «Медиазона». Кроме того, женщине назначили четыре года испытательного срока, отменили домашний арест и оставили под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу. Также суд постановил уничтожить игру «Вместо Путина», уточнила «Правозащита Открытки».