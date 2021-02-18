Ростовская активистка Анастасия Шевченко получила условный срок. Прокурор просил 5 лет колонии

В Ростове-на-Дону суд 18 февраля вынес приговор Анастасии Шевченко, арестованной по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Напомним, в январе 2019 года ростовская активистка Анастасия Шевченко стала первой в стране обвиняемой по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Женщина находилась под домашним арестом с конца января 2019-го.

По версии следствия, Шевченко участвовала в политических дебатах и организовала семинар для кандидатов в депутаты. Международные организации признали активистку политической заключенной.